Трамп высоко оценил заявления Путина по КНДРThe Moscow Post 10:06

Я ценю заявления президента Путина по КНДР, сделанные им вчера. Думаю, что ситуация вокруг КНДР развивается хорошо, есть значительный прогресс.

Президент США Дональд Трамп заявил, что высоко оценивает заявления российского президента Владимира Путина по северокорейской ситуации, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на Reuters. По данным издания, об этом глава США рассказал журналистам в Белом доме перед отлетом в Индианаполис.

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