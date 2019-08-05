Политика
Трамп высказался о причинах массовых убийств в СШАИзвестия вчера в 19:26
Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США. Об этом сообщает в воскресенье, 4 августа, телеканал WHIO.
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Трамп обсудил с конгрессом и ФБР пути предотвращения массовых расстрелов
Российская газетавчера в 19:18
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Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено вчера в 09:01
Шоу-бизнес
Аверин посвятил Марии Куликовой романтичные стихи
43-летний Максим Аверин в честь 42-го дня рождения Марии Куликовой опубликовал ее фото, которое подписал красивым, чувственным стихотворением.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Красноярском крае при тушении лесов пропал пожарный
Пожарный потерялся при тушении огня в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Богучанского района региона.
Обновлено в 01:25
Политика
Япония выразила протест России из-за учений на Курилах
Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
Поставкам угля на Украину разрешили упасть
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года
В сообщении «Чертаново» уточняется, что Березина в составе клуба неоднократно побеждала на чемпионатах России, играла в финале Кубка страны, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, выступала за юниорскую и молодежную сборные России.
Обновлено в 01:18
Политика
Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир в Донбасс законами
Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
ЖКХ
Украинский город остался без горячей воды из-за долгов
25 июня часть украинского города Полтавы осталась без воды из-за накопившихся у компании «Полтававодоканал» долгов за электроэнергию.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Дональд Трамп ударил по рублю: тарифы страшнее санкций
С точки зрения чистого пиара санкции звучат очень впечатляюще: Минфин США решил запретить американским банкам участвовать в первичном рынке российского госдолга, который выпущен не в российских рублях.
Обновлено в 01:00
Общество
Путин подписал закон, повышающий детские пособия
Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В Екатеринбурге автобус насмерть сбил женщину на переходе
В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия на проспекте Ленина погибла женщина, которая переходила проезжую часть и попала под автобус.
Обновлено в 00:26
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В результате взрыва в Каире погибли 17 человек
Обновлено в 00:37
Экономика
Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян
Заработную плату выше 75 тыс. руб. в месяц в 2019 году получает только 12% россиян, в основном нефтяники, газовики, а также у шахтеры.
Обновлено вчера в 17:55
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
Обновлено вчера в 16:48
Общество
Алтайский край вошел в пятерку самых алкозависимых российских регионов
В результате исследования выяснилось, что чаще всего выпивают спиртное также в Пермском крае и Челябинской области (по 2,4 тыс. человек), на третьем месте - Башкортостан (2,2 тыс.).
Обновлено вчера в 23:59
Гаджеты
Технологии AMD будут использованы в GPU Samsung через два года
Проще говоря, графические технологии AMD будут использованы Samsung для создания собственных GPU для своих однокристальных систем Exynos.
Обновлено вчера в 07:08
Общество
В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета
Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Саратовской области перевернулся автобус, пострадали шесть человек
Автобус, следовавший из Германии в Камышин, в понедельник опрокинулся в кювет в Саратовской области, в результате пострадали двое детей и четверо взрослых, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.
Обновлено в 02:36
Экономика
В Чехии оценили потери от российского продовольственного эмбарго
Крупнейший чешский производитель молочных продуктов — компании Madeta в полной мере ощутил на себе действие российского продовольственного эмбарго.
Обновлено в 01:59
Теннис
Медведев проиграл Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне
Кирьос войдет в топ-30 рейтинга ATP.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Авто
Надо ли мыть машину в месячник «Чистый автомобиль»? - как хотите!
Из года в год объявляют месячники «Чистый автомобиль», пугая штрафами.
Обновлено в 01:41
Здоровье
Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик
В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
США не исключают расширение состава участников СНВ-3
Добавим, что в июне 2019 года бывший вице-президент США Джо Байден, который намерен баллотироваться на пост президента Соединённых Штатов, заявил, что в случае его победы на выборах он будет добиваться продления российско-американского договора СНВ-3, так как он является основой стратегической стабильности между Россией и США.
Обновлено в 02:34
Политика
В Совфеде «отток половины населения Украины» назвали выгодным для РФ
4 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин, говоря о миграции жителей страны, заявил, что через несколько лет половина украинского населения будет находиться за границей.
Обновлено вчера в 19:55
Футбол
Петр Авен: «Федун - святой человек»
Болельщик "Спартака", банкир Петр Авен в интервью программе Нобеля Арустамяна "Инсайдеры" отметил заслуги владельца красно-белых Леонида Федуна.
Обновлено вчера в 16:35