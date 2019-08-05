Происшествия

Трамп высказался о причинах массовых убийств в СШАИзвестия вчера в 19:26

Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США. Об этом сообщает в воскресенье, 4 августа, телеканал WHIO.
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Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары

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