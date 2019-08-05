Происшествия
Трамп высказался о причинах массовых убийств в СШАИзвестия вчера в 19:26
Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США. Об этом сообщает в воскресенье, 4 августа, телеканал WHIO.
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Общество
ВЦИОМ: более половины россиян считают дачу местом для отдыха
Больше половины россиян (56%) рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений, а не для ведения хозяйства для получения дополнительного дохода.
Обновлено в 04:13
Футбол
Тиль: В «Спартаке» меня видят на позиции десятого номера
Голландский полузащитник Гус Тиль, о приобретении которого "Спартаком" будет сообщено в ближайшее время, рассказал, почему выбрал именно этот клуб и о том, какую роль он будет играть на поле.
Обновлено в 05:38
Футбол
Вице-президент «Барселоны»: «Пока переход Неймара исключен»
Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер заявил, что каталонцы не планируют приобретать форварда «ПСЖ» Неймара.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму
По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, ударившего омоновца на стадионе
Задержан мужчина, ударивший сотрудника ОМОНа во время субботнего футбольного матча чемпионата России между "Зенитом" и "Краснодаром" на стадионе в Петербурге, возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Бразильский наркобарон притворился дочкой в попытке сбежать из тюрьмы
Обновлено вчера в 23:13
Политика
В Индии предложили лишить Джамму и Кашмир особого статуса
Глава МВД Индии Амит Шах представил законопроект, отменяющий ст. 370 конституции страны об отмене особого статуса для штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:36
Кино
Принца Чарльза пригласили сниматься в фильме о Джеймсе Бонде
Принц Чарльз может сыграть эпизодическую роль в новом фильме о Джеймсе Бонде.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия
Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля
Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России об аресте Владислава Барабанова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля.
Обновлено в 05:25
Экономика
Россия резко снизила поставки угля на Украину
В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Единоборства
Экипаж из России установил новый рекорд в танковом биатлоне
По словам генерал-полковника, сборная России выполнила поставленную задачу за 18 минут 55 секунд, чем побила собственный рекорд 2017 года.
Обновлено вчера в 09:00
Экономика
Эксперты прогнозируют рецессию в России уже в 2019 году
"Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году как предсказывает Минэкономразвития", - говорится в исследовании института.
Обновлено в 05:40
Футбол
Роналду назвал футболиста из прошлого, с которым хотел бы сыграть
Обновлено вчера в 14:09
Политика
Рябков назвал США могильщиками ДРСМД
США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Обновлено вчера в 11:13
Политика
Число переселенцев из Донбасса и Крыма на Украине сократилось на 120 тысяч
Как полагают многие специалисты, реально на территории Украины находятся около 800 тысяч переселенцев из Донбасса и Крыма.
Обновлено в 03:58
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные напали на отделение «Почты России»
В Екатеринбурге неизвестные ограбили отделение «Почты России», сообщил РБК пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала милый ролик с участием дочери
Вчера Кристина Орбакайте разместила в Instagram небольшой ролик в формате мобильного приложения Boomerang от Instagram, на котором она очень мило целует свою дочь Клавдию на берегу Рижского залива.
Обновлено в 02:31
Спорт
Евгений Трефилов покинул пост наставника сборной России по гандболу
Главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов принял решение завершить свою работу в команде в качестве наставника.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Жительница Франции отравилась моющим средством в элитном ресторане
Молодая француженка находится в критическом состоянии после отравления моющим средством, которое ей по ошибке подали в элитном ресторане вместо сока, пишет газета Ouest-France.
Обновлено в 03:30
Музыка
Скончался композитор и певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:28
Футбол
Гвардиола объяснил отсутствие Мареза в матче за Суперкубок Англии
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему не включил полузащитника команды Рияда Мареза в состав на матч за Суперкубок Англии против «Ливерпуля».
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Минтранс: Перенос серверов бронирования не увеличит цены на авиабилеты
Минтранс не ожидает роста стоимости авиабилетов после переноса в Россию серверов и баз данных систем бронирования авиабилетов, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Нижнем Тагиле пьяный мужчина прострелил голову ребёнку
В Нижнем Тагиле врачи борются за жизнь семилетнего мальчика, который получил огнестрельное ранение.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес опубликовала видео с концерта в Москве
На следующее утро после феерического выступления Джей Ло опубликовала на своей странице в инстаграме видео, на котором видно, как трибуны загорелись тысячами фонариками телефонов.
Обновлено в 03:48