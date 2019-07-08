Политика
Трамп высказался о планах Ирана по ядерной программеRT на русском вчера в 22:58
Ранее Франция, Британия, Германия и Израиль выразили обеспокоенность в связи с решением Ирана начать обогащение урана выше уровня 3,67%, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп: Ирану стоит быть осторожней в заявлениях по ядерной программе
Московский Комсомолецвчера в 17:14
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:42, Вашингтон
Происшествия
Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане
Обновлено вчера в 22:33
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами
Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
«Рустави 2» возобновил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Грузинский телеканал "Рустави 2" возобновил вещание после перерыва из-за бранной речи журналиста в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 00:55
Политика
Прямое авиасообщение прекращено между Грузией и Россией
Вступает в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией: с 8 июля рейсы прекращают как российские авиакомпании, так и грузинские.
Обновлено вчера в 17:20
Армия и оружие
Украина опубликовала интервью зенитчика, сбившего Boeing 777 над Донбассом
Обновлено вчера в 21:25
Экономика
СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков
Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Футбол
Зенит — Локомотив 2:3
Обновлено 06 июля в 14:01
Происшествия
В Мексику не пустили еще 14 россиян
Власти Мексики не пустили в страну 14 человек с российскими паспортами.
Обновлено вчера в 15:26
Политика
Между Россией и Украиной состоится прямой телемост
Студии телеканала «Россия-1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Политика
Туск прокомментировал визит на Донбасс
После Туск прокомментировал эту поездку, назвав Донбасс востоком Украины, а украинских солдат «храбрыми».
Обновлено в 00:06
Происшествия
Мальчик из многодетной семьи запутался головой в колготках и погиб
Несчастный случай произошел дома, предположительно мальчик запутался головой в колготках.
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Трамп ответил на критику британского посла в США
Ранее сразу несколько газет опубликовали выдержки из сообщений, которые своему начальству отправлял посол Соединенного Королевства в США Ким Дэррок.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП в Ростовской области
Пятеро несовершеннолетних, один 18-летний подросток и взрослый мужчина пострадали в результате столкновения Chevrolet Lanos с опорой линии электропередачи (ЛЭП) на трассе Азов - Ейск, сообщает в понедельник в рассылке пресс-служба УМВД Ростовской области.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом
В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Иномарка насмерть сбила пешехода, перебегавшего МКАД
"В районе 23-го км МКАД автомобиль Volkswagen совершил наезд на пешехода, который скончался от полученных травм", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 00:06
Политика
Депутат Рады заявил о некомпетентности команды Зеленского
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что считает команду президента Украины Владимира Зеленского некомпетентной.
Обновлено в 00:57
Происшествия
В Иркутской области остаются подтопленными два населенных пункта
Город Тулун и поселок Октябрьский Чунского района остаются подтопленными в Приангарье, сообщает ГУМЧС региона.
Обновлено вчера в 22:55
Авто
Продажи автомобилей Aurus составят в 2019 году не более 5-6 штук
Мантуров отметил, что на самом деле на машину очень много иностранных заказчиков Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что коммерческие продажи отечественных машин для первых лиц государства проекта "Кортеж" (торговая марка Aurus) составят в этом году не более 5-6 штук из-за интенсивных отгрузок в адрес гаража президента, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:38
Политика
Стало известно, когда появится прототип мотоцикла Aurus
Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, когда появится в стране первый прототип мотоцикла Aurus.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
Опрос: большинство меломанов переняли любовь к музыке по наследству
Большинство пользователей сервиса "Яндекс.Музыка" унаследовали любовь к музыке от родителей, причем увлечение рок-, панк- и альтернативными жанрами чаще других передается детям.
Обновлено в 01:04
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Компания Brandmonitor подсчитала, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40
Общество
В Гидрометцентре уточнили, когда в Москву вернется летняя жара
Следующая неделя в столичном регионе ожидается прохладной, примерно такой же, как и уходящая, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери
Звезда подарила долгожданную дочь любимому супругу хоккеисту Игорю Макарову. Счастливые родители редко делятся снимками с малышкой.
Обновлено вчера в 16:25
Экономика
Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска
Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Экономика
Deutsche Bank сократит коллектив на 18 тысяч сотрудников
К 2022 году организация сократит свой штат приблизительно на 18 тысяч сотрудников и таким образом доведет общее количество служащих до 74 тысяч, передает "Россия 24".
Обновлено вчера в 23:39
Кино
Актер Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет
Американский актер и танцор Камерон Бойс скончался на 21-м году жизни.
Обновлено вчера в 03:32
Гаджеты
В России начались продажи кнопочного телефона с Android, Wi-Fi и мощным аккумулятором
На российском рынке стартовали продажи кнопочного телефона Nobby 230, анонсированного в июне.
Обновлено вчера в 23:57
Недвижимость
В России перестало дорожать жилье
В России на протяжении двух последних месяцев вторичная недвижимость практически не дорожает в цене.
Обновлено вчера в 21:10