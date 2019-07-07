Политика

Трамп высказался о планах Ирана по ядерной программеRT на русском вчера в 22:58

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу планов иранских властей, касающихся ядерной программы.
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Трамп заявил, что Ирану стоит быть осторожным в связи с заявлениями по ядерной программе

ТАССвчера в 17:16

Иран vs США: реакция мира на ядерный конфликт

Вести.Ruвчера в 18:38

Трамп призвал Иран поостеречься

Газета.Ruвчера в 17:31

Трамп посоветовал Ирану «быть осторожным» с заявлениями о ядерной сделке

Известиявчера в 17:28

Трамп призвал Иран «быть осторожнее» в заявлениях по ядерной программе

Коммерсантъвчера в 18:03

Трамп заявил, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием

РИА Новостивчера в 16:48

Трамп: Ирану стоит быть осторожней в заявлениях по ядерной программе

Московский Комсомолецвчера в 17:14
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 00:13, Вашингтон
Общество

В России названы регионы с самыми высокими доходами населения

По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с Грузией

Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией.
Обновлено вчера в 15:40
Экономика

В Росстате назвали самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты

По итогам 2018 года самыми подорожавшими продуктами стали пшено и капуста, цены на них поднялись на 73,6% и 72,8%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 06:39
Политика

«Рустави-2» приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина

Телеведущий Георгий Габуния в воскресенье, 7 июля, начал свою авторскую программу «P.S.» с оскорблений в адрес российского президента.
Обновлено вчера в 19:25
Политика

Власти Брянской области решили депортировать из России беженца из Того

По данным "Гражданского содействия", Безобейиду Батому бежал из Того в 14 году и с тех пор безуспешно пытался получить убежище в России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье

В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:43
Экономика

Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

Компания Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40
Общество

Синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю в Москве

Синоптики рассказали, что в первой половине предстоящей недели в Москве ожидаются грозы, а затем почти каждый день будут идти дожди.
Обновлено вчера в 20:31
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено вчера в 00:00
Политика

Оппозиция лидирует на выборах в Греции

Обновлено вчера в 07:42
Шоу-бизнес

Жанна Фриске: Счастье любит тишину

Жанна Фриске умерла четыре года назад. Свой последний день рождения певица праздновала в Юрмале с родными.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

В ПА ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял подготовленную депутатом Верховной рады Украины Артуром Герасимовым резолюцию о непризнании Крыма частью РФ.
Обновлено 06 июля в 10:42
Происшествия

В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом

В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Прямой телемост состоится между Россией и Украиной

Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл

На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения мэра

Обновлено вчера в 15:20
Путешествия

В Красноярском крае медведь отнял шашлыки у туристов

На севере Красноярского края к отдыхающим на пикнике туристам вышел медведь и отобрал у них еду.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Представитель S7 в аэропорту Братска воздержался от комментариев. Официальным комментарием агентство пока не располагает.
Обновлено вчера в 23:19
Космос

Запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 1 вновь отложили из-за непогоды

Компания Arianespace вновь перенесла запуск разведывательного спутника Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1 из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома Куру во Французской Гвиане.
Обновлено вчера в 11:37
Шоу-бизнес

Анна Нетребко в шортах поразила поклонников стройными ногами

Отдыхающая недалеко от Венеции российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в своем Instagram видео, на котором она резвится в темноте во время грозы на берегу моря.
Обновлено вчера в 11:41
Общество

Губернатор Сергей Носов поручил разобраться, кто и на каких правах установил неводы из резонансного видео

Губернатор Магаданской области Сергей Носов на утреннем совещании в региональном правительстве с заместителями дал поручение проверить правильность и законность установки ставных неводов, на которые пожаловались губернатору в социальных сетях, - сообщает "Весьма" со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено вчера в 21:55
Общество

Ученые назвали вырубки лесов причиной наводнения в Иркутской области

Сплошные вырубки леса, проводившиеся в 70-х - 80-х годах прошлого века, могли стать одним из факторов, из-за которых в Иркутской области произошло масштабное наводнение.
Обновлено вчера в 22:32
Экономика

СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков

Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Общество

В Нижнем Новгороде выпал град, похожий на снег

Необычное природное явление – рыхлый град, похожий на снег, - заметили в Нижнем Новгороде, сообщила РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева.
Обновлено вчера в 10:30
Кино

Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Обновлено вчера в 05:34
Общество

Эксперты объяснили падение рождаемости в России

Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам прошлого года достиг минимума в этом десятилетии и составил 1,58, рассчитали в Росстате.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

В Екатеринбурге открывается международная выставка «ИННОПРОМ-2019»

Обновлено вчера в 19:37
Футбол

Факел — Торпедо (Москва) 0:1

Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

На Невском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием «скорой»

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 17:14
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