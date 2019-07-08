Политика

Трамп предупредил Иран относительно заявлений по ядерной программеЮжный Федеральный 01:43

Американский лидер Дональд Трамп выступил с предупреждением в адрес властей Ирана относительно заявлений по выполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соответствующее заявление президент США озвучил в воскресенье.
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Трамп призвал Иран «быть осторожнее» в заявлениях по ядерной программе

Коммерсантъвчера в 18:03

Трамп заявил, что Ирану стоит быть осторожным в связи с заявлениями по ядерной программе

ТАССвчера в 17:16

Трамп призвал Иран поостеречься

Газета.Ruвчера в 17:31

Трамп посоветовал Ирану «быть осторожным» с заявлениями о ядерной сделке

Известиявчера в 17:28

Иран vs США: реакция мира на ядерный конфликт

Вести.Ruвчера в 18:38

Трамп заявил, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием

РИА Новостивчера в 16:48

Трамп: Ирану стоит быть осторожней в заявлениях по ядерной программе

Московский Комсомолецвчера в 17:14
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Политика

Журналист-провокатор Габуния возмутил жителей Тбилиси

Речь идет о непозволительном поведении телеведущего Георгия Габуния, который позволил себе оскорбительные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина в прямом эфире канала «Рустави 2». Возмущенные жители грузинской столицы не стерпели такого поведения, и вышли к офису телеканала, требуя его закрытия и проведения прокурорского расследования случившегося.
Обновлено в 03:24
Авто

Chevrolet Corvette C8 попался без камуфляжа

Надеемся, что на официальных изображениях Chevrolet Corvette C8 будет выглядеть намного лучше, и, тем более, в реальной жизни.
Обновлено в 03:21
Общество

На ВДНХ представят картины Поленова и Репина

Выставку организовали в рамках программы межмузейного обмена "Резидент".
Обновлено в 01:52
Политика

Украинский телеканал объяснил идею провести телемост с «Россией 1»

На 12 июля запланирован телемост между студиями телеканалов «Россия 1» в Москве и NewsOne в Киеве.
Обновлено в 04:26
Экономика

В Сингапуре предложили отменить НДС для сделок с криптовалютами

В правительстве объяснили внесение поправок в действующее законодательство необходимостью соответствовать общемировым практикам в регулировании рынка криптовалют.
Обновлено в 04:16
Интернет

Microsoft сообщила о серьезной ошибке в обновлении Windows 10

Microsoft сообщила пользователям Windows 10, что недавнее обновление KB4501375 плохо влияет на работу диспетчера подключений удаленного доступа (Remote Access Connection Manager — RASMAN).
Обновлено в 01:53
Экономика

«Антипинский НПЗ» возобновит работу 20 июля

Производство остановлено в апреле - ему не на что стало покупать сырье. Завод начнет работать по давальческой схеме с 20 июля.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Самолет из Челябинска в Анталью задержали из-за попадания молнии

Обновлено в 03:51
Политика

Новый президент Латвии вступил в должность

Бывший судья Суда Европейского союза Эгилс Левитс официально вступил в понедельник в должность президента Латвии.
Обновлено в 02:13
Общество

Эксперты оценили жизнь в Москве по доступности жилья и транспорта

Мегаполисы сравнивались по четырем показателям — доступности жилой недвижимости и коммунальных услуг, уровню благоустройства города, развитию транспортной системы и обеспеченности коммерческой недвижимостью.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие

В ДНР при обстреле повредили школу и сельскую администрацию

Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Веры Брежневой впервые показала американского бойфренда

Снимок Соня Киперман опубликовала в Instagram. Дочь Веры Брежневой, которая живет и учится в США, разместила в соцсети фото с бойфрендом.
Обновлено в 02:41
Авто

ЗМЗ модернизирует свой мотор для УАЗ «Патриот» с АКПП

Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Анна Нетребко показала фигуру на пляже

Звезда оперной сцены Анна Нетребко предпочитает жить в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывает.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию до погашения долгов

Запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

Масштабные учения десантников и авиации начались на юге России

Авиационные подразделения из Тверской, Псковской и Оренбургской областей перебазированы для учений на полигоны в Краснодарский край, две тысячи десантников из Новороссийска отправились в Костромскую и Ульяновскую области, сообщило сегодня Минобороны России.
Обновлено в 03:24
Политика

Александр Беглов зарегистрирован кандидатом в губернаторы Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов зарегистрирован в качестве кандидата на выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:29
Здоровье

В ОНФ призвали давать отсрочку в получении прав для любителей выпить

"Для людей, которые безответственно относятся к употреблению алкоголя, надо устанавливать отсрочку в получении водительских прав", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на эксперта ОНФ, президента Московского научно-практического центра наркологии Евгения Брюна.
Обновлено в 04:27
Политика

Власти Брянской области решили депортировать из России беженца из Того

По данным "Гражданского содействия", Безобейиду Батому бежал из Того в 14 году и с тех пор безуспешно пытался получить убежище в России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 10:32
Политика

Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса

Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
Обновлено в 01:00
Гаджеты

ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS

По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.
Обновлено вчера в 08:44
Политика

Жители Хмельницкого встретили Порошенко криками «Позор»

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Еще 14 россиян не пустили в Мексику

Обновлено вчера в 13:40
Происшествия

В санатории под Магнитогорском умерла 4-летняя девочка

В санатории «Якты-Куль» под Магнитогорском родители с четырехлетним ребенком гуляли по территории.
Обновлено в 04:25
Экономика

Названы наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на тысячу товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено вчера в 04:32
Общество

День семьи, любви и верности отмечают в России

Обновлено в 04:11
Происшествия

В Приморье нашли пропавший в 1941 году советский бомбардировщик ДБ-3

В Приморье удалось обнаружить место падения советского бомбардировщика ДБ-3, входившего в состав 50-го смешанного бомбардировочного полка ВВС ТОФ, пропавшего в ноябре 1941 года при непогоде.
Обновлено в 00:50
Политика

Мэр Тбилиси отреагировал на мат журналиста в адрес Путина

Мэр Тбилиси Каха Каладзе отреагировал на нецензурную ругать грузинского ведущего в адрес президента России Владимира Путина в эфире передачи.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери

В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
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