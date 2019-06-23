Трамп высказался о новой ядерной сделке с ИраномГазета.Ru 09:41

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, сделка с иранским государством может быть как двусторонней, так и многосторонней.

Трамп высказался о новой ядерной сделке с Ираном

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