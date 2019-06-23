Политика
Трамп высказался о новой ядерной сделке с ИраномГазета.Ru 09:41
Американский лидер Дональд Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, сделка с иранским государством может быть как двусторонней, так и многосторонней.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:50, Вашингтон
Музыка
В США на 101-м году жизни скончался музыкант Дэйв Бартоломью
При жизни Бартоломью написал такие композиции, как Ain’t That a Shame, I’m Walkin, Let the Four Winds Blow и многие другие.
Обновлено в 17:46
Политика
ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили
Как сообщает ЦИК, по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты Украины.
Обновлено в 16:59
Политика
Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»
Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Грузия начала искать замену российским туристам
Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Уроженку России обнаружили мертвой в США
Служащая Национальной гвардии США, уроженка России Алла Аушева обнаружена мертвой в своем доме в Нью-Йорке.
Обновлено в 17:01
Происшествия
У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских
Обновлено в 15:11
Футбол
Сборная Аргентины обыграла Катар и спаслась от вылета с Кубка Америки
В бразильском Порту-Алегри завершился матч группового этапа Кубка Америки 2019 года между Аргентиной и Катаром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Технологии
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено в 11:11
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Обновлено в 17:09
Политика
Патриарх-католикос Илия Второй призвал население Грузии к осторожности
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы с российской территории на территорию Грузии.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес
Валуев опроверг информацию о диагностированном у него раке мозга
22 июня российские СМИ сообщили, что у прославленного спортсмена, а ныне политика Николая Валуева рак мозга.
Обновлено вчера в 21:05
Армия и оружие
У берегов Крыма заметили два военных самолета США
Обновлено в 14:06
Гаджеты
Компания LG получила патент на смартфон с камерой в дисплее
Компания LG Electronics получила патент на смартфон с камерой, встроенной в дисплей.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери
В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей в Башкирии
Мужчина с ножом напал на людей в одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МВД по региону.
Обновлено в 17:22
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Общество
МЧС предупредило об аномальной жаре в Дагестане до 42 °С
В некоторых районах Дагестана ожидается аномальная жара с повышением температуры до 42 °С.
Обновлено в 16:24
Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Обновлено в 11:45
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено вчера в 02:49
Происшествия
Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине
В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.
Обновлено в 16:04
Политика
Сотни тысяч митингующих в Праге требуют отставки премьера
В Праге началась масштабная акция протеста против премьера страны Андрея Бабиша. Об этом сообщает "Радио Прага".
Обновлено в 13:09
Политика
В Грузии заступились за российских туристов
Советник бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили адвокат Каха Кожоридзе заявил, что российские туристы не должны подвергаться агрессии со стороны жителей страны.
Обновлено в 16:25
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:28
Футбол
Роналду оставил € 20 тысяч чаевых в отеле
Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду богато провел отпуск в Греции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:39
Общество
В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов
Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
Обновлено в 12:01