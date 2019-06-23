Политика

Трамп высказался о новой ядерной сделке с ИраномГазета.Ru 09:41

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, сделка с иранским государством может быть как двусторонней, так и многосторонней.
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Трампу безразлично мнение Европы по иранскому кризису

Газета.Ru15:52

Трамп заявил, что Иран хочет переговоров с США

Коммерсантъ11:28

Трамп не стал отправлять Ирану предупреждение об атаке на страну

РБК11:59

Трамп рассказал о новой сделке с Ираном

Lenta.ru10:29

Трамп: новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней

Говорит Москва10:00

Трамп не считает, что Иран пытался подтолкнуть США к началу военной операции

ТАСС09:40

Трампа не волнует мнение Европы по поводу ядерной сделки с Ираном

РИА Новости10:23
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Футбол

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийскую акцию игроков

Обновлено в 13:19
Музыка

В США на 101-м году жизни скончался музыкант Дэйв Бартоломью

При жизни Бартоломью написал такие композиции, как Ain’t That a Shame, I’m Walkin, Let the Four Winds Blow и многие другие.
Обновлено в 17:46
Общество

Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за нашествия крыс

Обновлено в 15:44
Политика

ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили

Как сообщает ЦИК, по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты Украины.
Обновлено в 16:59
Политика

Климкин пригрозил РФ «новой волной давления»

Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил России "новой волной давления" на международной арене. Об этом сообщает украинский Пятый канал.
Обновлено в 10:05
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Политика

Грузия начала искать замену российским туристам

Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Уроженку России обнаружили мертвой в США

Служащая Национальной гвардии США, уроженка России Алла Аушева обнаружена мертвой в своем доме в Нью-Йорке.
Обновлено в 17:01
Происшествия

У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских

Обновлено в 15:11
Футбол

Сборная Аргентины обыграла Катар и спаслась от вылета с Кубка Америки

В бразильском Порту-Алегри завершился матч группового этапа Кубка Америки 2019 года между Аргентиной и Катаром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Технологии

Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма

Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено в 11:11
Кино

Не стало актера Андрея Харитонова

Обновлено в 17:09
Политика

Патриарх-католикос Илия Второй призвал население Грузии к осторожности

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы с российской территории на территорию Грузии.
Обновлено в 11:51
Происшествия

В Канаде уснувшую пассажирку забыли в самолёте после приземления

Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

Валуев опроверг информацию о диагностированном у него раке мозга

22 июня российские СМИ сообщили, что у прославленного спортсмена, а ныне политика Николая Валуева рак мозга.
Обновлено вчера в 21:05
Армия и оружие

У берегов Крыма заметили два военных самолета США

Обновлено в 14:06
Гаджеты

Компания LG получила патент на смартфон с камерой в дисплее

Компания LG Electronics получила патент на смартфон с камерой, встроенной в дисплей.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери

В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Мужчина с ножом напал на людей в Башкирии

Мужчина с ножом напал на людей в одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МВД по региону.
Обновлено в 17:22
Политика

На выборах мэра Стамбула победил кандидат от оппозиции Имамоглу

Обновлено в 15:15
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Общество

МЧС предупредило об аномальной жаре в Дагестане до 42 °С

В некоторых районах Дагестана ожидается аномальная жара с повышением температуры до 42 °С.
Обновлено в 16:24
Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Обновлено в 11:45
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено вчера в 02:49
Происшествия

Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине

В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.
Обновлено в 16:04
Политика

Сотни тысяч митингующих в Праге требуют отставки премьера

В Праге началась масштабная акция протеста против премьера страны Андрея Бабиша. Об этом сообщает "Радио Прага".
Обновлено в 13:09
Политика

В Грузии заступились за российских туристов

Советник бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили адвокат Каха Кожоридзе заявил, что российские туристы не должны подвергаться агрессии со стороны жителей страны.
Обновлено в 16:25
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:28
Футбол

Роналду оставил € 20 тысяч чаевых в отеле

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду богато провел отпуск в Греции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:39
Общество

В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов

Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
Обновлено в 12:01
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