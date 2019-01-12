Политика

Трамп выразил желание восстановить отношения с Россией
Известия
08:53

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время придерживается жесткой позиции в диалоге с Россией, однако рассчитывает, что отношения двух стран улучшатся в будущем. Об этом американский лидер написал 12 января в своем официальном аккаунте в Twitter.
Известия08:53
Дональд Трамп
Я намного жестче по отношению к России, чем Обама, Буш или Клинтон. Может быть, жестче, чем какой-либо другой президент. В то же время, как я часто говорил, ладить с Россией — это хорошо, а не плохо. Я очень надеюсь, что однажды у нас с Россией снова будут хорошие отношения!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАПолит.ру 08:39

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