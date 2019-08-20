В Париже назвали условия для возвращения России в G8 Трамп назвал присутствие России в группе целесообразным. По словам американского президента, он поддержал бы возвращение РФ в группу. Напомним, Россия вышла из состава «большой восьмерки» после событий в Крыму в 2014 году.

Происшествия На территорию университета в Луизиане проник вооруженный человек На территорию американского Университета штата Луизиана смог проникнуть вооруженный человек.

Кино Умерла актриса Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

Финансы Тень Конституции: банки отказываются блокировать счета бизнесменов Граждане рискуют остаться без средств к существованию из-за того, что контролирующие органы требуют от банков блокировать личные карты предпринимателей за неуплату налогов по их бизнесу.

Общество Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Политика Макрон после встречи с Путиным написал пост о России на русском языке Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным написал на своей страничке в Facebook пост о РФ на русском языке.

Происшествия В США организатор «аферы века» с экопродуктами покончил с собой Фермер из Миссури Рэнди Констант, признанный виновным в организации крупнейшей в истории США схеме мошенничества с органическими продуктами питания, совершил самоубийство за несколько недель до перевода в федеральную тюрьму.

Происшествия В Новосибирске крыша дома обрушилась в квартиру, где спали люди В Новосибирске сегодня ночью, 21 августа, в доме №20 по 2-й улице Шевцовой произошло ЧП — крыша дома обвалилась в жилую комнату.

Футбол Новый тренер сборной Испании не считает Де Хеа номером один Новый главный тренер сборной Испании Роберт Морено не считает вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа номером один в стране.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.

Технологии Медиаплатформа Likee назвала Россию своим ключевым рынком Создатели социальной медиаплатформы Likee считают Россию одним из ключевых рынков для развития своего приложения.

Футбол Джорджевич рассказал забавную историю про Аджоева-младшего и сникерс Черногорский нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал забавную историю о форварде Гураме Аджоеве-младшем, произошедшую во время их совместного выступления за тульский «Арсенал».

Политика Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом» Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.

Экономика Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компанию Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов.

Армия и оружие Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России Две станции мониторинга радиации, расположенные на Чукотке и в Якутии, возобновили передачу данных.

Политика Претендент на пост посла США в России отказался от должности Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, которого считали претендентом на должность американского посла в России, отказался от этой должности.

Общество Минздрав назвал способы борьбы со стрессом Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.

Футбол Сын Роналду был шокирован домом детства отца Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, как посетил вместе с сыном Криштиану-младшим дом, в котором жил в детстве.

Армия и оружие Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.

Экономика Mastercard запустит в РФ переводы по номеру телефона за рубеж Международная платежная система Mastercard планирует запустить в России переводы денежных средств за границу по номеру телефона.

Здоровье В Минздраве заявили о росте числа больных рассеянным склерозом В России за последние пять лет число пациентов с рассеянным склерозом увеличилось почти на 20 тыс. человек.

Происшествия В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.

Футбол Криштиану Роналду раскритиковал возросшие цены на футболистов Футбольные клубы переплачивают за новых игроков, которые пока ничего не продемонстрировали на поле, такое мнение изданию Marca выразил португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.