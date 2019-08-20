Политика
Трамп выразил желание вернуть Россию в G8Национальная служба новостей вчера в 15:27
В Париже назвали условия для возвращения России в G8 Трамп назвал присутствие России в группе целесообразным. По словам американского президента, он поддержал бы возвращение РФ в группу. Напомним, Россия вышла из состава «большой восьмерки» после событий в Крыму в 2014 году.
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Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено 19 августа в 07:58
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Общество
Минздрав назвал способы борьбы со стрессом
Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену, пишут СМИ
Обновлено в 02:48
Политика
США создадут космические ядерные системы при исследовании космоса
Сообщается, что целями разработки космических ядерных систем станет стабильное обеспечение или расширение возможностей по исследованию космоса.
Обновлено в 01:53
Кино
Названа причина смерти актрисы Александры Назаровой
Заместитель художественного руководителя Театра имени М.Ермоловой Галина Боголюбова назвала причину смерти народной артистки России Александры Назаровой.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
В Оренбурге вынужденно сел самолет «Уральских авиалиний»
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом из Душанбе в Жуковский, совершил вынужденную посадку в Оренбурге из-за ухудшения состояния ребенка на борту, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Краснодаре произошла массовая перестрелка
Полиция столицы Кубани ведет поиск группы неизвестных мужчин, устроивших драку со стрельбой в центре города - рядом с крупнейшим в городе вещевым Вишняковским рынком.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 80
Количество погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 80 человек. Ранения различной степени тяжести получили 182 человека.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Российская девочка впала в кому после инцидента в бассейне в Турции
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Журналисты «Рустави 2» уволились в прямом эфире
Накануне, 20 августа, новый глава телеканала «Рустави 2» Паата Салия уволил ряд журналистов, в том числе и Георгия Габунию, в нецензурной форме высказавшегося в адрес российского лидера Владимира Путина в эфире своей передачи.
Обновлено в 02:09
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 9 копеек – до 66,98 рубля, курс евро поднялся на 8 копеек – до 74,17 рубля.
Обновлено вчера в 03:12
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Глава МИД Германии призвал к прямому и открытому диалогу с Россией
Маас призвал Москву к конструктивной роли в усилиях по урегулированию на Украине.
Обновлено вчера в 23:37
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено вчера в 06:38
Политика
На Украине Макрона подвергли критике за пост на русском языке
На Украине политики осудили президента Франции Эммануэля Макрона за пост в соцсети на русском языке.
Обновлено вчера в 23:11
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32
Кино
Netflix снимет комедию про «Евровидение»
Американская компания Netflix начала съемки комедийного фильма о музыкальном конкурсе «Евровидение», к актёрскому составу присоединилась звезда «Легиона» Дэн Стивенс, сыграющий в картине российского конкурсанта.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Украинская певица Оля Полякова обвинила Ольгу Бузову в плагиате
На своей странице в социальной сети Instagram популярная украинская певица Оля Полякова обвинила российскую исполнительницу Ольгу Бузову в плагиате.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Суд в Киеве обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 02:58
Экономика
Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж
В России могут появиться денежные переводы за рубеж по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
«Яндекс» назвал самый популярный товар перед новым учебным годом
Аналитики сервисов «Яндекс.Кассы» и «Яндекс.Маркет» в преддверии нового учебного года выяснили, какие школьные товары пользуются наибольшим спросом среди россиян.
Обновлено в 02:30
Футбол
Агент: «Дембеле на 1000 процентов останется в „Барселоне“»
Мусса Сиссоко, агент форварда "Барселоны" Усмана Дембеле, заверил, что его клиент не собирается уходить из каталонского клуба.
Обновлено вчера в 22:31
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Энергетика
Чистая прибыль «Роснефти» в 1 полугодии выросла на 9%
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 1 полугодии 2019 года выросла на 9,1% - до 325 млрд рублей, сообщает компания.
Обновлено в 02:34
Футбол
Роналду: «Возможно, закончу карьеру в следующем году»
Возможно, закончу в следующем году. Но при этом я могу играть до 40 или 41 года.
Обновлено в 02:41