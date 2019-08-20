Политика

Трамп выразил желание вернуть Россию в G8Национальная служба новостей вчера в 15:27

В Париже назвали условия для возвращения России в G8 Трамп назвал присутствие России в группе целесообразным. По словам американского президента, он поддержал бы возвращение РФ в группу. Напомним, Россия вышла из состава «большой восьмерки» после событий в Крыму в 2014 году.
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