Я уверен, что настанет тот момент в будущем, когда президент Си и я, а также президент России Путин, начнут переговоры о целенаправленном прекращении того, что стало огромной и неконтролируемой гонкой вооружений.

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы сообща остановить "подавляющую и неконтролируемую гонку вооружений".

Политика Политика В Кремле рассказали об уведомлении США о выходе из ДРСМД Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что Соединенные Штаты в данный момент не уведомляли Россию о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Политика ВМС Украины начали проверку сообщений о «пропавших» катерах в Керчи

Политика Политика Порошенко внес в Раду проект о расторжении договора о дружбе с Россией Президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, сообщила его представитель в парламенте Ирина Луценко.

Политика Политика Трамп назвал встречу с лидером КНР необыкновенной

Политика Политика Песков заявил об отсутствии в планах переговоров Путина и Порошенко Телефонного разговора между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко после инцидента в Керченском проливе не было.

Политика Политика Песков рассказал, что поступил в вуз со второго раза "Я поступил со второго раза, я был разгильдяем", — заметил Песков, окончивший Институт стран Азии и Африки.

Политика Политика Режиссер Сокуров и журналистка Винокурова вошли в обновленный СПЧ В совет вошли специальный корреспондент информационного агентства Znak Екатерина Винокурова, режиссер Александр Сокуров и политолог, доцент кафедры госуправления Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман.

Политика Политика Песков допустил исключение Брилева из совета при Минобороны Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что журналисту Сергею Брилеву, возможно, придется покинуть Общественный совет при Министерстве обороны России в связи с наличием у него гражданства Великобритании, передает ТАСС.

Политика Политика В Книге рекордов Гиннесса Севастополь называли частью России

Армия и оружие Армия и оружие Столтенберг заявил о наращивании присутствия НАТО в Черном море Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в 2018 году корабли НАТО находились в Черном море на 40 дней больше, чем в прошлом году.

Политика Политика Anonymous выложили новые документы по борьбе с российской пропагандой Хакеры Anonymous опубликовали новые документы британского проекта Integrity Initiative, который занимается борьбой с дезинформацией и привлекает внимание к «угрозе» западным демократиям со стороны России.

Политика Политика Макрон перенес визит в Сербию из-за протестов в Париже Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил президента Сербии Александара Вучича о переносе своего визита в Белград.

Политика Политика Эксперт прокомментировал слова Мэй об усилении антироссийских санкций Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что Лондон продолжит выступать за усиление антироссийских санкций.

Политика Политика Глава ХДС сочла чрезмерно радикальным отказ от «Северного потока — 2» Генеральный секретарь германской партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую пророчат в приемники Ангелы Меркель, заявила о том, что отказ от политической поддержки "Северного потока-2" был бы слишком радикальной мерой.