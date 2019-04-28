Происшествия
Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагогеREGNUM вчера в 19:18
Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице. Шериф уточнил, что подозреваемый — взрослый белый мужчина, который проживал непосредственно в Сан-Диего.
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Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Авто
Hyundai Creta второго поколения получит ценник в 1 млн рублей
Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сrета нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Общество
Минниханов вручил госнаграды 49 татарстанцам
Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил сегодня госнаграды РФ и РТ наиболее отличившимся жителям республики.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Религия
Путин и Медведев посетили богослужение в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев присутствуют на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в ночь на 28 апреля.
Обновлено вчера в 20:23
Футбол
Игрокам «Барселоны» вручили чемпионский кубок
После окончания встречи на поле "Камп Ноу" прошла церемония вручения "Барселоне" чемпионского кубка.
Обновлено вчера в 19:01
Шоу-бизнес
Лолита сообщила о слежке за ней
Обновлено вчера в 16:35
Культура
Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу
Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
Обновлено вчера в 13:29
Общество
Рабочая неделя в Приморье начнется с дождей
Как пишет «Примпогода», в понедельник, 29 апреля, во Владивостоке ожидается переменная облачность, а вечером возможен дождь: вероятность 40%.
Обновлено в 01:18
Музыка
Эрнст пообещал проверить результаты голосования на шоу «Голос. Дети»
Первым шагом, добавил Эрнст, является публикация итогового протокола.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
На складе «Магнита» под Воронежем ликвидировали открытое горение
Открытое горение на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", ликвидировано, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель управления МЧС по региону.
Обновлено в 01:21
Происшествия
На Украине военный погиб в результате взрыва гранаты в частном доме
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
В Уфе пропавшая семья из пяти человек обнаружена убитой
Обновлено вчера в 07:27
Авто
Сколько денег в месяц тратят на бензин российские автовладельцы
Как выяснилось, почти половина (42%) российских автомобилистов каждый месяц тратит на заправку автомобиля более 4 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 10:28
Культура
Иеромонах Фотий «обескуражен» победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 06:11
Наука
Ученые нашли способ заблокировать «спящие» раковые клетки
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»
Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено вчера в 15:09
Наука
Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе
Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи уверен, что представители внеземных цивилизаций уже обитают среди людей.
Обновлено вчера в 11:25
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено вчера в 13:04
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Хоккей
Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
Обновлено в 01:02
Политика
Заявлено о резком снижении числа отправляемых в дисбаты
Средства массовой информации сообщают о существенном сокращении числа преступлений, совершаемых в России военнослужащими в отношении своих сослуживцев.
Обновлено в 01:20
Политика
В Крыму рассказали об ожиданиях от Зеленского
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс рассказал, какие у полуострова ожидания от победителя украинских выборов Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:26
Игры
Kingdom Hearts III получит платное DLC
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Роман с Лавровым, агрессия и конфликт с Бондарчуком: как Элина Быстрицкая нажила себе врагов
Элина Быстрицкая прожила яркую и насыщенную жизнь: сыграла несколько запоминающихся ролей, была звездой Малого театра, а последние несколько лет начала петь.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
Религия
Сербский игумен посоветовал не переедать после поста
После Великого поста следует продолжать думать и поступать так же, как во время поста, а объедание и злоупотребление алкоголем недопустимы, заявил РИА Новости настоятель монастыря Лелич Сербской православной церкви (СПЦ) игумен Георгий (Мичич).
Обновлено вчера в 20:04
Культура
Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»
Известно, что победительницей вокального конкурса стала 10-летняя Микелла Абрамова – дочь исполнительницы Алсу.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета
Судя по данным сайта Flightradar, самолет, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно.
Обновлено вчера в 12:09