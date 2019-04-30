Политика

Трамп выразил признательность покидающему трон японскому императоруREGNUM 02:00

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил признательность покидающему трон императору Японии Акихито, сообщает пресс-служба Белого дома.
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