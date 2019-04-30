Политика
Трамп выразил признательность покидающему трон японскому императоруREGNUM 02:00
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил признательность покидающему трон императору Японии Акихито, сообщает пресс-служба Белого дома.
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:46, Ашберн
Политика
Медведев не исключил уголовной ответственности за инцидент с нефтью
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает наказания вплоть до уголовного за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 07:57
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено в 09:18
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу куратора ТЭК в столичной полиции
ФСБ проводит обыски по делу куратора ТЭК в полиции столицы.
Обновлено в 07:08
Политика
Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле
Обновлено в 08:27
Экономика
Мелкие магазины могут быть закрыты
Региональные бизнесмены уже начали бить в колокола: по их словам, при отмене патентов и ЕНВД их небольшие магазины — те, которые называют «у дома», станут нерентабельными по причине налоговой нагрузки, которая возрастет в разы.
Обновлено в 07:50
Политика
МИД Украины призвал не признавать российские паспорта жителей ДНР
Во внешнеполитическом ведомстве соседнего государства подчеркнули, Украина не признает российские паспорта, которые начали получать жители востока страны.
Обновлено в 09:08
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею
Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Калининграде нашли мумифицированные тела женщины и ребёнка
В квартире Калининграда в одном из домов на Старопрегольской набережной были найдены тела 43-летней женщины и её 12-летнего сына.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Судебные приставы опечатали здание театра у Никитских ворот в Москве
«Судебный пристав-исполнитель прибыл сегодня в театр для исполнения решения суда о приостановке его деятельности на 90 суток и опечатал его», — сказал собеседник ТАСС.
Обновлено в 09:38
Политика
Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте
Пресс-служба губернатора Челябинской области выступила со специальным заявлением, касающимся вопроса кремниевого завода в Златоусте.
Обновлено в 08:41
Общество
Начались работы по укладке «Северного потока-2» в российских водах
Судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток-2» в российских водах.
Обновлено в 09:15
Культура
Карбышев: СК не стал возбуждать дело на Comedy Woman
Обновлено в 06:46
Политика
Зеленский встретился с главой ПЦУ Епифанием
Избранный президент Украины Владимир Зеленский приехал на встречу с предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
Армия Сирии нанесла удар по позициям террористов на севере Хамы
Боевики террористических вооруженных формирований нанесли ракетный удар в сторону двух населенных пунктов на севере Хамы — Мхарде и Сальхаб.
Обновлено в 08:24
Технологии
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО
Обновлено в 08:12
Кино
Фильм «Мстители: Финал» установил рекорд по сборам в России за день
Обновлено вчера в 12:54
Игры
В Steam началась распродажа японских игр
Компания Valve начала распродажу «Золотая неделя» в цифровом сервисе Steam.
Обновлено в 06:31
Транспорт
Стартовали перевозки по «единому» билету в Крым
Обновлено в 03:55
Происшествия
Корреспондент издания «Кавказский узел» освобожден из колонии в Чечне
Жалауди Гериев был осужден на три года колонии в сентябре 2016 года. Как рассказывал сам журналист, наркотики ему подбросили.
Обновлено в 08:00
Авто
BMW построит собственный завод в России
Концерн BMW планирует подписать контракт с Министерством промышленности и торговли РФ для строительства собственного производства в технопарке Храброво в Калининградской области.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Напавшего на школу в Башкирии подростка отправили на лечение
Суд решил отправить на год в психиатрическую больницу подростка, напавшего с ножом на учеников и преподавателя школы №1 в Стерлитамаке в апреле 2018 года.
Обновлено в 08:24
Политика
ЦИК Украины назвал возможными досрочные выборы в Раду
По закону внеочередные парламентские выборы на Украине могут быть объявлены не позднее, чем за полгода до завершения полномочий действующего созыва.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Экономика
Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов
UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Новый удар: суд лишил едва исцелившегося от рака Шуру квартиры
Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) получил сокрушительный удар.
Обновлено в 09:10
Общество
ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:47
Экономика
Антипинский НПЗ начал подготовку к банкротству
Заявление будет подано в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных законом.
Обновлено в 05:22
Путешествия
На западе Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест
В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Обновлено в 03:47
Технологии
Нейросеть для создания новостных заголовков разработали во «ВКонтакте»
Разработчики социальной сети "ВКонтакте" изобрели нейросеть для генерации новостных заголовков.
Обновлено в 09:23