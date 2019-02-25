Энергетика
Трамп выразил негодование ростом цен на нефтьiReactor 09:29
Президент США на своей странице в одной из социальных сетей призвал членов ОПЕК не предпринимать меры для поддержания цен на нефть, которые он считает завышенными. Рост цен на нефть вновь обеспокоил президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа, пишет RT.
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Цены на нефть становятся слишком высокими. ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и успокойтесь. Мир не может позволить себе скачка цен — ситуация неустойчивая!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАКрасная весна 10:55
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