Трамп выразил надежду на улучшение отношений Польши и РоссииLife.ru вчера в 17:48

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что отношения между Москвой и Варшавой улучшатся. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, в которой также участвовал польский президент Анджей Дуда.

Трамп выразил надежду на улучшение отношений Польши и России

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