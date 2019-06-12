Политика
Трамп выразил надежду на улучшение отношений Польши и РоссииLife.ru вчера в 17:48
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что отношения между Москвой и Варшавой улучшатся. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, в которой также участвовал польский президент Анджей Дуда.
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Трамп выразил надежду на улучшение отношений между Польшей и Россией
Rambler News Serviceвчера в 15:51
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