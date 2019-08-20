Президент США Дональд Трамп в своем Twitter выложил фотографию, на которой изображен небоскреб Trump Tower, стоящий посреди одноэтажных домиков в Гренландии. В подписи к фото американский лидер пообещал, что такого никогда не будет.

Трамп выложил фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии

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