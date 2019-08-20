Политика
Трамп выложил фото с небоскребом Trump Tower в ГренландииИзвестия вчера в 21:02
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter выложил фотографию, на которой изображен небоскреб Trump Tower, стоящий посреди одноэтажных домиков в Гренландии. В подписи к фото американский лидер пообещал, что такого никогда не будет.
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Армия и оружие
NYT: «Исламское государство» наращивает силы в Ираке и Сирии
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) восстанавливает свои источники финансирования и наращивает силы в Ираке и Сирии.
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Совет Европы поддержал Путина и Макрона в украинском вопросе
Заявления президентов России и Франции относительно переговоров о кризисе на Украине полностью поддержал генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд, заявил пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Хольтген 19 августа на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 20:00
Здоровье
Новый очаг африканской чумы свиней подтвержден в Приморье
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.
Обновлено вчера в 05:47
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено вчера в 04:53
Наука
В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких
Обновлено вчера в 01:36
Происшествия
Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева
Суд Первомайского района Бишкека оставил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 октября, передает ТАСС.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Двое пострадавших от побоев в «Крестах» отказались писать заявления
Двое из трех пострадавших от избиения в следственном изоляторе "Кресты" в Колпинском районе Петербурга отказались писать заявления в правоохранительные органы о совершении в отношении них преступления.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Банки предупреждают об атаках на счета клиентов
Банки активно информируют о массовых атаках мошенников на счета клиентов через рассылки по SMS и почте, в соцсетях и на своих сайтах.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Сумма похищенных из банка «Югра» средств выросла до 200 млрд рублей
Сумма предположительно похищенных средств выросла до 200 млрд рублей.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Трое человек погибли в ДТП в Иркутской области
Обновлено в 01:11
Экономика
Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей
К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Политика
Украину ожидает сложная зима из-за споров с Россией по транзиту газа
Нужно, чтобы компании, особенно накануне трудной зимы, держали достаточные запасы угля на складах, поскольку Украина имеет определенные споры с "Газпромом" по транзиту газа.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Под Нижним Новгородом ищут пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 08:52
Шоу-бизнес
На свадьбе Майи Донцовой и Алексея Купина случилось ЧП
Позже кадрами ЧП на свадьбе Купина и Донцовой в Instagram поделился Саймон Марданшин.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 23:16
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено вчера в 12:49
Футбол
Пулишич не перешел в «Манчестер Юнайтед» из-за Моуринью
Новичок «Челси» Кристиан Пулишич мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», сообщает the Telegraph.
Обновлено в 00:52
Политика
Трамп обвинил Google в манипуляциях в пользу Клинтон на выборах
Google своими манипуляциями добавил от 2,6 млн до 16 млн голосов Хиллари Клинтон в 2016 году.
Обновлено вчера в 14:56
Общество
В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу
В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу для защиты города от подтопления.
Обновлено вчера в 23:19
Культура
Марка Захарова госпитализировали в реанимацию
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
В ДТП под Саратовом погибли женщина с ребенком
Обновлено в 00:19
Политика
Истребители Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина
На борту судна находились российские журналисты, а также некоторые члены делегации, которые сопроводят президента России Владимира Путина во время его визита для переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено вчера в 08:48
Происшествия
В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
Три человека в Гонконге получили ранения в результате нападения мужчины с ножом, сообщает гонконгская телерадиокорпорация RTHK.
Обновлено в 01:27
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова поделилась архивным фото
Популярная актриса Мария Кожевникова в личном "Инстаграм" поделилась архивной фотографией шестилетней давности.
Обновлено в 00:16
Политика
Путин приветствовал участников съезда по проблемам прикладной механики
Сегодня, 20 августа, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам XII Всероссийского съезда по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики.
Обновлено в 00:38