Политика

Трамп выложил фото с небоскребом Trump Tower в ГренландииИзвестия вчера в 21:02

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter выложил фотографию, на которой изображен небоскреб Trump Tower, стоящий посреди одноэтажных домиков в Гренландии. В подписи к фото американский лидер пообещал, что такого никогда не будет.
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