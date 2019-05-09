Политика
Трамп выдвинет Шанахана на пост главы ПентагонаГазета.Ru вчера в 16:15
Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что американский лидер Дональд Трамп выдвинет Патрика Шанахана на пост главы Пентагона. Об этом она написала в своем твиттере. В настоящее время Шанахан является исполняющим обязанности главы Пентагона.
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Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Финансы
Обвал рубля произойдет в ближайшие дни
Российская валюта ослабеет сразу после майских праздников, так как вблизи летнего сезона спрос на иностранную валюту повышается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 00:39
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о своей «маленькой слабости»
Исполнительница Ольга Бузова, вернувшаяся в Россию из Дубаев ко Дню Победы, рассказала, как провела праздничный день.
Обновлено в 00:48
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Экономика
Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд; капитализация оценена в $75,5 млрд
Американская компания Uber в ходе IPO привлекла $8,1 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 01:20
Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов
МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Хоккей
Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы
Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
Обновлено в 02:45
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от перегрева в жаркие дни
Роспотребнадзор заявил об аномально жаркой погоде в нескольких регионах России и дал рекомендации, как избежать перегрева.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко
Обновлено вчера в 15:23
Авто
Цены на новые автомобили продолжают расти в России
По информации портала «Цена Авто», компания Fiat поднял цены на хэтчбек Fiat 500.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер от разрыва аорты.
Обновлено в 04:05
Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Хоккей
Свечников силовым приемом завалил на лед 113-килограммового соперника
Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников в первом мачте серии финала Восточной конференции НХЛ с "Бостоном" провел силовой прием на защитнике Здено Харе.
Обновлено в 01:48
Экономика
Отели Турции подорожают на 15% к высокому сезону
В ассоциации ожидают, что с наступлением высокого сезона цены в турецких отелях вырастут за счет более активного притока иностранных туристов - как минимум на 10-15%.
Обновлено 07 мая в 09:14
Финансы
Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Политика
Макрон заявил, что вопрос СВПД будет обсуждаться на саммите ЕС
Как сообщает РИА Новости, французский лидер сообщил, что участники саммита ЕС обсудят вопрос Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном.
Обновлено вчера в 06:01
Шоу-бизнес
Поклонники перестали узнавать Юлию Волкову из-за уколов ботокса
Обновлено вчера в 07:59
Общество
Скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:45
Общество
Быль о правах: Дачная амнистия
К.Ахильгов― Да, значит, амнистия, потому что, вообще это словосочетание пришло к нам еще с 2006-го года, дачная амнистия, это некий правовой механизм, который позволяет незарегистрированные участки и строения дачные, получить соответственно на них право собственности, вот это и есть, собственно говоря, дачная амнистия.
Обновлено в 03:23
Общество
В День Победы в России не зафиксировали происшествий
Обновлено в 03:13
Политика
Китай примет ответные меры на пошлины США
Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
Обновлено в 03:01
Здоровье
ГОО как окно возможностей: что сулят России генетические технологии
Российское правительство утвердило программу развития генетических технологий до 2027 года, в которой впервые попыталось прояснить, как должны регулироваться технологии редактирования генома.
Обновлено в 02:33
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Политика
Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления
Обновлено вчера в 16:27
Экономика
Россия наращивает продажи облигаций в ожидании новых санкций
Москва обновила апрельский рекорд по долговому финансированию, продав дополнительную эмиссию на 1.1 млрд долларов Россия международным инвесторам облигации на миллиарды долларов, пока Америка не ввела санкции в отношении гос. долга и не перекрыла таким образом Москве доступ к кредитным рынкам.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Россиянина задержали на Шри-Ланке за видеосъёмку
Силовики Шри-Ланки задержали в городе Галле гражданина России за несанкционированную видеосъёмку. Он использовал для этого квадрокоптер.
Обновлено в 03:59