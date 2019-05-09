Политика

Трамп намерен выдвинуть Шанахана на пост главы ПентагонаТАСС 16:18

Президент США Дональда Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на должность главы Пентагона. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, распространенном в четверг. В настоящее время Шанахан исполняет обязанности главы Минобороны США после отставки Джеймса Мэттиса.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Патрик Шанахан может занять кресло шефа Пентагона

Вести.Ru16:48

Трамп намерен выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона

ТАСС16:18

Трамп определился с новым главой Пентагона

Lenta.ru16:39

Пост министра обороны США может занять Патрик Шанахан

Московский Комсомолец16:15

Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на пост главы Пентагона

RT на русском16:13

Трамп намерен выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона

РИА Новости16:10

Трамп выдвинет Шанахана на пост главы Пентагона

Газета.Ru16:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено в 16:34
Политика

Зеленский призвал украинцев быть благодарными ветеранам

Обновлено в 04:37
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Обновлено в 13:56
Транспорт

Автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт

Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на личных машинах и пересесть на общественный транспорт, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.
Обновлено в 14:27
Происшествия

Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудника

Одного из сотрудников Telegram-канала Mash задержали правоохранительные органы. Об этом РБК сообщил главный редактор канала Максим Иксанов.
Обновлено в 18:49
Футбол

Как «Арсенал» и «Челси» вышли в финал Лиги Европы

«Арсенал» в гостях победил «Валенсию» со счётом 4:2 и впервые в истории вышел в финал Лиги Европы.
Обновлено в 18:29
Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Происшествия

В ДТП с троллейбусом в Нижегородской области погибли четыре человека

Обновлено в 17:54
Политика

В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»

В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
Авто

Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено в 05:48
Общество

Кот съел осу и покорил пользователей Сети

"Кот моей кузины съел осу и я не могу дышать", - написала Дебелиус.
Обновлено в 04:33
Гаджеты

Выбираем недорогой китайский смартфон с аккумулятором на 4000 мАч: 5 лучших моделей

Особенностью модели является накопитель на 32 Гбайт – у смартфонов 2019 года (Meizu M6 Note к их числу не относится) ценой до 10 тысяч рублей обычно всего 16 Гбайт.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника

Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено в 11:54
Наука

Curiosity нашел воду в марсианских холмах

Curiosity (обведен квадратом) в холмах Парампа на МарсеNАSА / JPL-Caltech / Univ. of Arizona Новая работа фиксирует данные прибора, собранные в промежутке между 753-ми и 1292-ми марсианскими сутками его работы на планете.
Обновлено вчера в 11:09
Культура

На Украине показали концерт «Победа. Одна на всех»

Известный украинский тенор Владимир Гришко открыл концертную программу песней композитора Давида Тухманова "День Победы", которую присутствующие в зале слушали стоя.
Обновлено в 16:51
Культура

Скончался народный артист СССР Ариф Меликов

ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес

Похудевшая Лариса Долина побывала в гостях у Никаса Сафронова

Новые фото, опубликованные Никасом Сафроновым, показали, что известная джазовая певица находится в нормальной физической форме и похудела, но при этом внимательные пользователи заметили, что она не улыбается на снимках, предположив, что у неё всё ещё есть в жизни проблемы.
Обновлено в 18:03
Общество

В Подмосковье ветер повалил более 40 деревьев

Ветер повалил в Подмосковье более 40 деревьев. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:14
Баскетбол

Дюрант не сыграет в шестом матче серии с «Хьюстоном»

«Голден Стэйт» ведет в серии со счетом 3-2. Шестой матч состоится 11 мая в Хьюстоне.
Обновлено в 13:37
Наука

В Германии открыли автобан для электрогрузовиков

Обновлено в 18:49
Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено в 14:00
Автоспорт

Себастьян Феттель: «Хотим сделать болид „Феррари“ как можно быстрее»

Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес

Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы

Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.
Обновлено в 06:48
Общество

Нил Ушаков заявил, что в Риге сохранится памятник воинам-освободителям

Утром в четверг Русский союз Латвии (РСЛ) провел пикет у здания Сейма (парламента) в защиту памятника советским воинам-освободителям, в котором, по информации агентства LETA, приняли участие около 40 человек.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Названа причина смерти Сергея Доренко

Обновлено в 15:38
Футбол

Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы

В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Трамвай сбил двух участников празднования Дня Победы в Риге

Два человека, возвращавшиеся с празднования Дня Победы у памятника Воинам-Освободителям в Риге, были сбиты трамваем.
Обновлено в 17:37
Космос

SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы

SpaceX провела в апреле на полигоне в штате Невада неудачное тестирование парашютной системы для мягкой посадки космического шаттла.
Обновлено в 05:53
Авто

Продажи дизельных машин в России сократились на 3%

За прошедший год доля дизельных автомобилей на рынке новых машин в России сократилась на 0,3% — с 8,3% до 8%.
Обновлено в 08:05
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное