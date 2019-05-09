Политика
Трамп намерен выдвинуть Шанахана на пост главы ПентагонаТАСС 16:18
Президент США Дональда Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на должность главы Пентагона. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, распространенном в четверг. В настоящее время Шанахан исполняет обязанности главы Минобороны США после отставки Джеймса Мэттиса.
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено в 16:34
Политика
Зеленский призвал украинцев быть благодарными ветеранам
Обновлено в 04:37
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Обновлено в 13:56
Транспорт
Автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт
Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на личных машинах и пересесть на общественный транспорт, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудника
Одного из сотрудников Telegram-канала Mash задержали правоохранительные органы. Об этом РБК сообщил главный редактор канала Максим Иксанов.
Обновлено в 18:49
Футбол
Как «Арсенал» и «Челси» вышли в финал Лиги Европы
«Арсенал» в гостях победил «Валенсию» со счётом 4:2 и впервые в истории вышел в финал Лиги Европы.
Обновлено в 18:29
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Политика
В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»
В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено в 05:48
Общество
Кот съел осу и покорил пользователей Сети
"Кот моей кузины съел осу и я не могу дышать", - написала Дебелиус.
Обновлено в 04:33
Гаджеты
Выбираем недорогой китайский смартфон с аккумулятором на 4000 мАч: 5 лучших моделей
Особенностью модели является накопитель на 32 Гбайт – у смартфонов 2019 года (Meizu M6 Note к их числу не относится) ценой до 10 тысяч рублей обычно всего 16 Гбайт.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника
Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено в 11:54
Наука
Curiosity нашел воду в марсианских холмах
Curiosity (обведен квадратом) в холмах Парампа на МарсеNАSА / JPL-Caltech / Univ. of Arizona Новая работа фиксирует данные прибора, собранные в промежутке между 753-ми и 1292-ми марсианскими сутками его работы на планете.
Обновлено вчера в 11:09
Культура
На Украине показали концерт «Победа. Одна на всех»
Известный украинский тенор Владимир Гришко открыл концертную программу песней композитора Давида Тухманова "День Победы", которую присутствующие в зале слушали стоя.
Обновлено в 16:51
Культура
Скончался народный артист СССР Ариф Меликов
ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Похудевшая Лариса Долина побывала в гостях у Никаса Сафронова
Новые фото, опубликованные Никасом Сафроновым, показали, что известная джазовая певица находится в нормальной физической форме и похудела, но при этом внимательные пользователи заметили, что она не улыбается на снимках, предположив, что у неё всё ещё есть в жизни проблемы.
Обновлено в 18:03
Общество
В Подмосковье ветер повалил более 40 деревьев
Ветер повалил в Подмосковье более 40 деревьев. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:14
Баскетбол
Дюрант не сыграет в шестом матче серии с «Хьюстоном»
«Голден Стэйт» ведет в серии со счетом 3-2. Шестой матч состоится 11 мая в Хьюстоне.
Обновлено в 13:37
Наука
В Германии открыли автобан для электрогрузовиков
Обновлено в 18:49
Происшествия
Появилось видео с места гибели Сергея Доренко
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы
Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.
Обновлено в 06:48
Общество
Нил Ушаков заявил, что в Риге сохранится памятник воинам-освободителям
Утром в четверг Русский союз Латвии (РСЛ) провел пикет у здания Сейма (парламента) в защиту памятника советским воинам-освободителям, в котором, по информации агентства LETA, приняли участие около 40 человек.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Обновлено в 15:38
Футбол
Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы
В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Трамвай сбил двух участников празднования Дня Победы в Риге
Два человека, возвращавшиеся с празднования Дня Победы у памятника Воинам-Освободителям в Риге, были сбиты трамваем.
Обновлено в 17:37
Космос
SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы
SpaceX провела в апреле на полигоне в штате Невада неудачное тестирование парашютной системы для мягкой посадки космического шаттла.
Обновлено в 05:53
Авто
Продажи дизельных машин в России сократились на 3%
За прошедший год доля дизельных автомобилей на рынке новых машин в России сократилась на 0,3% — с 8,3% до 8%.
Обновлено в 08:05
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40