Трамп выделил 16 миллиардов долларов на помощь американским фермерамРИА Новости 16:07

Президент США Дональд Трамп объявил, что выделяет 16 миллиардов долларов на помощь американским фермерам на фоне конкуренции со стороны Китая.

Музыка Пересмотрены официальные итоги «Евровидения» Организаторы "Евровидения" пересчитали официальные итоги международного песенного конкурса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Европейского вещательного союза (ЕВС).

Происшествия СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь СК завел дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Политика Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019 Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.

Космос Работавший на SpaceX инженер арестован в США По данным американских властей, работавший в компании PMI Industries Джеймс Смолли сфальсифицировал около 40 до кументов, имеющих отношение к ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy, говорится на сайте ведомства.

Энергетика Независимые АЗС назвали Минфин архитектором бензинового кризиса По мнению союза, «архитектором надвигающегося кризиса» является Минфин, который отказывается снижать налоговую нагрузку на отрасль.

Общество На Москву надвигается резкое похолодание Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.

Гаджеты Microsoft удалила продукцию Huawei со своего сайта Azure Stack Американская IT-компания Microsoft удалила со своего сайта Azure Stack упоминание о продукции китайской телекоммуникационной корпорации Huawei.

Политика Минюст США выдвинул против Ассанжа 17 новых обвинений Минюст США предъявил в четверг 17 новых обвинений основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

Шоу-бизнес Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.

Армия и оружие Боевики взяли в заложники группу военных на юге Сирии По данным издания, банда боевиков состоит из бывших членов вооруженных группировок, которые сдались САА на юге Сирии.

Наука Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи Профессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Общество С марта над аэропортом Южно-Сахалинска раздаются оружейные выстрелы Установки воспроизводят репеллентные импульсные акустические сигналы, проще имитируют оружейные выстрелы разного калибра.

Транспорт Движение на юго-востоке Москвы будет ограничено 25 и 26 мая Движение на юго-востоке Москвы будет ограничено 25 и 26 мая в связи с подготовкой к открытию участка новой Некрасовской линии.

Экономика Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.

Происшествия ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.

Происшествия Три поезда застряли в тоннеле московского метро Сразу три поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии застряли в тоннеле московского метрополитена из-за сбоя.

Экономика Россияне отмечают ухудшение экономического положения страны Представления россиян об экономическом положении страны и перспективах за последний год изменились, свидетельствуют результаты мониторинга социального самочувствия населения, Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Политика В Кремле оценили запуск на Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск на британском телеканале Би-би-си шоу с анимированным "Путиным" в роли ведущего.

Политика Виктории Нуланд запретили въезд в Россию Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.

Политика Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем Президент США Дональд Трамп не исключил, что вопрос с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения между США и КНР, если такая сделка будет заключена.

Экономика Меркель предлагала временный выход Греции из еврозоны Канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с бывшим греческим премьер-министром Антонисом Самарасом в 2012 году допускала временный выход его страны из еврозоны.

Общество Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.

Технологии Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.

Политика Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".