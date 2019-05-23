Экономика
Трамп выделил 16 миллиардов долларов на помощь американским фермерамРИА Новости 16:07
Президент США Дональд Трамп объявил, что выделяет 16 миллиардов долларов на помощь американским фермерам на фоне конкуренции со стороны Китая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Американские фермеры получат $2 за бушель сои в качестве компенсации ущерба от торговой войны
Зерно Он-Лайнвчера в 04:00
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 20:29, Ашберн
Музыка
Пересмотрены официальные итоги «Евровидения»
Организаторы "Евровидения" пересчитали официальные итоги международного песенного конкурса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Европейского вещательного союза (ЕВС).
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь
СК завел дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 12:03
Политика
Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019
Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.
Обновлено в 17:53
Космос
Работавший на SpaceX инженер арестован в США
По данным американских властей, работавший в компании PMI Industries Джеймс Смолли сфальсифицировал около 40 до кументов, имеющих отношение к ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 19:31
Энергетика
Независимые АЗС назвали Минфин архитектором бензинового кризиса
По мнению союза, «архитектором надвигающегося кризиса» является Минфин, который отказывается снижать налоговую нагрузку на отрасль.
Обновлено в 03:10
Общество
На Москву надвигается резкое похолодание
Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00
Гаджеты
Microsoft удалила продукцию Huawei со своего сайта Azure Stack
Американская IT-компания Microsoft удалила со своего сайта Azure Stack упоминание о продукции китайской телекоммуникационной корпорации Huawei.
Обновлено в 18:53
Политика
Минюст США выдвинул против Ассанжа 17 новых обвинений
Минюст США предъявил в четверг 17 новых обвинений основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено в 17:07
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено в 17:51
Армия и оружие
Боевики взяли в заложники группу военных на юге Сирии
По данным издания, банда боевиков состоит из бывших членов вооруженных группировок, которые сдались САА на юге Сирии.
Обновлено в 20:23
Наука
Британский медик рассказал, от какой болезни страдал Леонардо да Винчи
Профессор Королевского колледжа Лондона предполагает, что Леонардо да Винчи страдал не только от косоглазия, но и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
Обновлено в 19:00
Общество
С марта над аэропортом Южно-Сахалинска раздаются оружейные выстрелы
Установки воспроизводят репеллентные импульсные акустические сигналы, проще имитируют оружейные выстрелы разного калибра.
Обновлено в 19:04
Транспорт
Движение на юго-востоке Москвы будет ограничено 25 и 26 мая
Движение на юго-востоке Москвы будет ограничено 25 и 26 мая в связи с подготовкой к открытию участка новой Некрасовской линии.
Обновлено в 10:21
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено в 18:29
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Три поезда застряли в тоннеле московского метро
Сразу три поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии застряли в тоннеле московского метрополитена из-за сбоя.
Обновлено в 14:27
Экономика
Россияне отмечают ухудшение экономического положения страны
Представления россиян об экономическом положении страны и перспективах за последний год изменились, свидетельствуют результаты мониторинга социального самочувствия населения, Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено в 12:18
Политика
В Кремле оценили запуск на Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск на британском телеканале Би-би-си шоу с анимированным "Путиным" в роли ведущего.
Обновлено в 07:30
Политика
Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля
Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
Обновлено в 11:55
Политика
Виктории Нуланд запретили въезд в Россию
Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Мужчина покорил вершины всех континентов и умер, спускаясь с Эвереста
Американец, покоривший вершины семи континентов, скончался после восхождения на Эверест, передает NBC News.
Обновлено в 19:55
Политика
Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп не исключил, что вопрос с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения между США и КНР, если такая сделка будет заключена.
Обновлено в 17:24
Экономика
Меркель предлагала временный выход Греции из еврозоны
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с бывшим греческим премьер-министром Антонисом Самарасом в 2012 году допускала временный выход его страны из еврозоны.
Обновлено в 20:05
Общество
Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства
Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Обновлено в 15:21
Технологии
Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян
Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на монаха
Пострадавший, доставленный в больницу, — монах из Троице-Сергиевой лавры, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:41
Политика
Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом
Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода
После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26