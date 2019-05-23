Политика

Трамп выделил 16 миллиардов долларов американским фермерамLife.ru 18:22

Президент США Дональд Трамп объявил о своём решении выделить 16 миллиардов долларов на помощь американским фермерам, которые должны помочь им справиться с растущей конкуренцией со стороны Китая.
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Трамп выделил 16 миллиардов долларов на помощь американским фермерам

РИА Новости16:07

Трамп пустит китайские миллиарды на помощь американским фермерам

REGNUM21:20

Трамп выделил 16 миллиардов долларов американским фермерам

Life.ru18:22

Американские фермеры получат от Трампа 16 миллиардов долларов

Российская газета21:42

США дадут $16 млрд на помощь сельскому хозяйству из-за торговой войны с КНР - министр

ПРАЙМ14:33

Трамп выделит $16 млрд фермерам, пострадавшим в результате торговой войны с Китаем

Вести.Финанс13:34

Трамп хочет дать американским фермерам $16 млрд

Profinance.ru13:07
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 21:57, Ашберн
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Руководители миссии по изучению астероида Рюгу рассказали о трудностях, с которыми столкнулся космический зонд «Хаябуса-2».
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Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) отозвала опубликованные ранее данные о промышленном производстве в России в январе–апреле 2019 года в связи с обнаруженной в них ошибкой.
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Цены на новые автомобили в России за пять лет выросли на 60%

Средневзвешенные цены на новые автомобили в России за последние пять лет выросли на 60%.
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Skoda представила обновленный Superb

На закрытом мероприятии в Словакии компания Skoda официально представила рестайлинговый флагманский Superb третьего поколения.
Обновлено в 11:08
Космос

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Происшествия

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Пострадавший, доставленный в больницу, — монах из Троице-Сергиевой лавры, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
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РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос возможного увеличения количества клубов — участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
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В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
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Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии

Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
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Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
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