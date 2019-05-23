Политика
Трамп выделил 16 миллиардов долларов американским фермерамLife.ru 18:22
Президент США Дональд Трамп объявил о своём решении выделить 16 миллиардов долларов на помощь американским фермерам, которые должны помочь им справиться с растущей конкуренцией со стороны Китая.
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Общество
Томный взгляд и разрез до бедра: Адриана Лима покорила Канны
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Культура
Спецвыпуск «Голос. Дети» объявит победителя шоу
Дочь певицы Алсу Миккела Абрамова стала победителем шоу из-за накрутки голосов. Она якобы набрала 56,5% голосов зрителей.
Обновлено в 20:52
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Армия и оружие
В России разрабатывают новые гидросамолеты
"Ведутся работы по созданию модификаций Бе-200 и разработке новых гидросамолетов", - говорится в сообщении.
Обновлено в 20:20
Наука
Ученые рассказали о причинах возникновения рака желудка
Среди причин развития рака желудка специалисты назвали вредные привычки, в том числе курение и пристрастие к алкоголю.
Обновлено в 16:41
Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за день
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Космос
Зонд «Хаябуса-2» не смог забрать грунт с астероида из-за сбоя
Руководители миссии по изучению астероида Рюгу рассказали о трудностях, с которыми столкнулся космический зонд «Хаябуса-2».
Обновлено в 05:46
Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) отозвала опубликованные ранее данные о промышленном производстве в России в январе–апреле 2019 года в связи с обнаруженной в них ошибкой.
Обновлено в 10:45
Авто
Цены на новые автомобили в России за пять лет выросли на 60%
Средневзвешенные цены на новые автомобили в России за последние пять лет выросли на 60%.
Обновлено в 12:59
Авто
Skoda представила обновленный Superb
На закрытом мероприятии в Словакии компания Skoda официально представила рестайлинговый флагманский Superb третьего поколения.
Обновлено в 11:08
Космос
Россия высадит космонавтов на Луну
Обновлено в 16:27
Происшествия
Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на монаха
Пострадавший, доставленный в больницу, — монах из Троице-Сергиевой лавры, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:41
Космос
NASA предложило желающим отправить свое имя на Марс
Обновлено в 05:29
Общество
Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»
Мэр Владивостока Олег Гуменюк поздравил выпускников технического лицея, оговорился в своей речи и проводил их «в последний путь».
Обновлено в 07:56
Футбол
РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос возможного увеличения количества клубов — участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании
В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено в 13:27
Автоспорт
Хэмилтон стал лучшим и во второй практике Гран-при Монако
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу и во второй свободной практике этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Монако.
Обновлено в 21:29
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено в 18:29
Армия и оружие
В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению
Индийские репортёры продолжают размышлять о заключении контракта с Россией на поставки зенитных ракетных комплексов С-400 и выходом из программы по совместному производству истребителей 5-го поколения.
Обновлено вчера в 12:05
Наука
Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии
Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено в 21:04
Хоккей
Россия переиграла США и вышла в полуфинал ЧМ
Россияне одержали восьмую победу на ЧМ и вышли в 1/2 финала.
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Шоу-бизнес
33-летняя Ирина Шейк показала селфи без макияжа и фильтров
33-летняя Ирина Шейк поделилась в Instagram свежим снимком. На фото экс-возлюбленная футболиста Криштиану Роналду запечатлена без макияжа.
Обновлено в 09:34
Политика
Семья Бута впервые получила американскую визу
Обновлено в 18:20
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено в 17:51