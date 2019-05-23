Политика
Трамп выделил 16 миллиардов долларов американским фермерамLife.ru вчера в 18:22
Президент США Дональд Трамп объявил о своём решении выделить 16 миллиардов долларов на помощь американским фермерам, которые должны помочь им справиться с растущей конкуренцией со стороны Китая.
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Трамп выделит $16 млрд фермерам, пострадавшим в результате торговой войны с Китаем
Вести.Финансвчера в 13:34
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Авто
Зачем в клапанах мотора натрий? - проверьте свои знания
Стержень отдает тепло втулке клапана и далее – головке блока цилиндров. Температура тарелки клапана снижается, а долговечность растет.
Обновлено в 01:00
Политика
Ростуризм намерен способствовать продлению срока электронных виз в ДФО
Ростуризм будет способствовать продлению срока электронных виз для иностранцев, въезжающих в Приморье, сообщила на региональной сессии V Восточного экономического форума, которая проходит на Тихоокеанском туристическом форуме, глава Ростуризма Зарина Догузова.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Хоккей
Россия обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира
Вратарь сборной США Кори Шнайдер неуверенно отбил шайбу перед собой после броска Михаила Сергачева, а Никита Гусев был первым на добивании 1:0 в пользу сборной России.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Экс-глава «Калашникова» стал самым богатым сотрудником Минобороны
Обновлено вчера в 11:21
Общество
Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства
Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
В Совете Федерации ответили на призыв НАТО вывести войска из Крыма
Обновлено вчера в 02:48
Авто
Skoda представила обновленный Superb
На закрытом мероприятии в Братиславе Skoda представила обновленные лифтбек и универсал Superb.
Обновлено вчера в 13:16
Политика
Зеленский намерен искоренить советские стандарты в украинской армии
Обновлено вчера в 06:57
Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено вчера в 14:47
Авто
Уникальная Волга, которая заставляет обернуться
Ярко-красный автомобиль с необычной для отечественной марки формой кузова и множеством хромированных деталей приковывает к себе восторженные взгляды местных жителей.
Обновлено вчера в 02:55
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских официально поженились
Недавно стало известно о том, что Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой.
Обновлено вчера в 07:17
Здоровье
Минздрав разработал проект по всеобщему йодированию пищевой соли
Минздрав РФ разработал законопроект, согласно которому в стране с 2020 года будут приняты меры по всеобщему йодированию пищевой поваренной соли и применению ее в продуктах для профилактики йододефицитных заболеваний.
Обновлено в 00:02
Политика
Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией
Ранее в Киеве заявили, что Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров с Россией.
Обновлено в 02:27
Общество
Столицу Ямала за неделю до лета накрыл снегопад
Город Салехард (ЯНАО) вечером в четверг и в ночь на пятницу накрыл сильный снегопад, последствия которого устраняют 14 единиц техники, сообщает местная администрация.
Обновлено в 01:26
Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов
Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено вчера в 14:41
Технологии
Mastercard хочет выдавать наличные в банкоматах по смартфону
Пресс-служба Mastercard подтвердила РБК, что компания активно развивает бесконтактную технологию, в том числе и для снятия наличных на банкоматах, на территории РФ.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника
В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Facebook отчитался о миллиардах удаленных аккаунтов
Руководство социальной сети Facebook заявило, что за последние полгода из нее были удалены три миллиарда фейковых аккаунтов.
Обновлено вчера в 23:29
Космос
Ученые раскрыли тайну прародины Солнечной системы и комет
По последним расчетам, в Солнечной системе был еще один ледяной гигант вроде Нептуна, и не исключено, что он по-прежнему вращается вокруг Солнца.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи
Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 12:37
Общество
Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста
Обновлено вчера в 05:26
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора
Обновлено вчера в 13:03
Общество
Дожди и грозы ожидаются в Москве в выходные
Грозы и дожди придут в Москву в ближайшие выходные, 25-26 мая, осадки продолжатся и в начале следующей недели.
Обновлено в 00:03
Армия и оружие
В Германии спущен на воду головной корвет проекта Saar 6 для ВМС Израиля
В Германии спустили на воду и провели церемонию крещения головного корвета проекта Saar 6 для ВМС Израиля, получившего название Magen.
Обновлено в 01:55
Футбол
Лукаку может уйти из «Манчестер Юнайтед» из-за Сульшера
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку может покинуть английский клуб в летнее трансферное окно, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие
Сирийские боевики захватили военную базу
Обновлено вчера в 18:23