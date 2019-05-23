Политика
Трамп выделил 16 миллиардов долларов американским фермерамLife.ru 18:22
Президент США Дональд Трамп объявил о своём решении выделить 16 миллиардов долларов на помощь американским фермерам, которые должны помочь им справиться с растущей конкуренцией со стороны Китая.
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Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Обновлено в 09:58
Политика
Spiegel: Германия собирается сменить своего посла в России
Правительство ФРГ намерено сменить посла Германии в России, уже этим летом пост главы дипломатического представительства Берлина в Москве вместо Рюдигера фон Фрича займет руководитель политического департамента Минобороны Геза Андреас фон Гейр, сообщает Der Spiegel.
Обновлено в 21:21
Происшествия
В образовательном учреждении Якутии отравились десять детей
Прокуратура подозревает, что в образовательном учреждении нарушались правила организации питания детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.
Обновлено в 23:01
Политика
Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино
Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
Обновлено в 08:15
Политика
Минкомсвязь назвала угрозы, при которых возможна изоляция рунета
Минкомсвязь разработала проект постановления, в котором перечислила случаи, когда российский сегмент интернета (рунет) может перейти в режим централизованного управления.
Обновлено в 17:54
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено в 16:35
Политика
Тимошенко отвергла референдум о переговорах с Россией
Обновлено в 23:21
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода
После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Общество
Ростуризм намерен способствовать продлению срока электронных виз в ДФО
Ростуризм будет способствовать продлению срока электронных виз для иностранцев, въезжающих в Приморье, сообщила на региональной сессии V Восточного экономического форума, которая проходит на Тихоокеанском туристическом форуме, глава Ростуризма Зарина Догузова.
Обновлено в 22:08
Политика
Зеленский отказался реагировать на петицию об отставке
Обновлено в 16:29
Армия и оружие
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
Обновлено вчера в 08:17
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Происшествия
«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро
Обновлено в 18:59
Наука
Тигровые акулы Мексиканского залива закусывают перелетными птицами
Группа американских зоологов установила, что каждую осень тигровые акулы в Мексиканском заливе разнообразят свое меню перелетными птицами, которые падают в воду.
Обновлено вчера в 03:40
Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за день
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Политика
Пушков прокомментировал отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд в российской визе.
Обновлено в 23:16
Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено в 14:47
Политика
Семья Бута впервые получила американскую визу
Обновлено в 18:20
Общество
Названа средняя цена на выпускные платья для девушек
В январе наряд можно было приобрести в среднем за 4,32 тысячи рублей. В апреле цена снизилась на 14 процентов.
Обновлено в 22:30
Происшествия
Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Авто
«Яндекс.Авто» сможет предупреждать об эвакуации автомобиля
«Яндекс» представил обновленную систему «Яндекс.Авто», получившую возможность работы с системами машины и управление автомобилем со смартфона.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Мотоциклист погиб при столкновении с поездом в Иркутске
Обновлено в 21:55
Политика
Путин рассчитывает, что экс-губернаторы помогут преемникам
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что бывшие губернаторы помогут своим преемникам мягко и естественно войти в работу в качестве руководителей регионов, а те в свою очередь смогут воспользоваться наработками предшественников и действовать в интересах граждан.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Свердловская ГИБДД устроит облаву на пьяных водителей в выходные
В ГИБДД напоминают, что сообщить о нетрезвом водителе на дороге можно по телефонам 269-77-00 и 02.
Обновлено в 22:39
Происшествия
WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 22:59
Происшествия
СМИ: в Калининграде в пытках подозревается полицейский, награжденный главой МВД РФ
В городе Пионерский Калининградской области по подозрению в превышении должностных полномочий (статья 268 УК РФ) задержан майор отдела МВД Светлогорский Эдуард Калтырин, сообщает Новый Калининград со ссылкой на источник, близкий к ходу расследования.
Обновлено в 22:03
Политика
Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019
Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.
Обновлено в 17:53