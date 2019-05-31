Политика

Трамп объявил о введении пошлин на все товары из МексикиВедомости вчера в 21:07

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о введении пошлин в размере 5% на все товары из Мексики. Пошлины начнут действовать с 10 июня и будут расти, если проблема нелегальной миграции сохранится, подчеркнул он. «Белый дом вскоре представит детали», – добавил американский президент.
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