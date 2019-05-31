Политика
Трамп объявил о введении пошлин на все товары из МексикиВедомости вчера в 21:07
Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о введении пошлин в размере 5% на все товары из Мексики. Пошлины начнут действовать с 10 июня и будут расти, если проблема нелегальной миграции сохранится, подчеркнул он. «Белый дом вскоре представит детали», – добавил американский президент.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 05:26, Ашберн
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Во главе предвыборного штаба партии Смешко встал Гордон
Предвыборный штаб партии экс-главы Службы безопасности Украины (СБУ) Игоря Смешко «Сила и честь» возглавил журналист Дмитрий Гордон.
Обновлено в 04:30
Политика
Минюст решил ликвидировать три партии
Что касается оснований для подачи соответствующих исков, в Минюсте напомнили: по закону «О политических партиях» партия может быть ликвидирована, если не участвует в выборах семь лет подряд.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Mash сообщил о тяжёлом заболевании у Тимура Бекмамбетова
Обновлено в 05:11
Футбол
Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона
Обновлено вчера в 17:30
Финансы
Костин предложил ЦБ публиковать прогнозы по ключевой ставке
Банк России мог бы для повышения коммуникации с рынком публиковать индикативные прогнозы по ключевой ставке, это помогло бы рынку лучше ориентироваться в своей деятельности, считает глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 04:31
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве
Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Музыка
Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа
Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российская и китайская части трансграничного автомобильного моста Благовещенск — Хэйхэ через реку Амур состыкованы.
Обновлено вчера в 22:29
Авто
Продажи Lamborghini в России выросли в три раза
Итальянский премиальный бренд Lamborghini в апреле продал 20 автомобилей, тем самым превзойдя прошлогодние показатели в три раза.
Обновлено в 02:25
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали 12 высокопоставленных сотрудников МВД
Следственные органы республики подозревают ряд должностных лиц регионального МВД, в числе которых начальники районных отделов полиции и отделений ГИБДД, в создании и участии в преступном сообществе, а также в получении взяток в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 05:53
Происшествия
В новосибирском метрополитене остановились поезда
Обновлено в 05:17
Общество
Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»
Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава".
Обновлено вчера в 12:02
Шоу-бизнес
Наташа Королева станцевала в честь своего 46-летия в розовом парике
На артистке надеты розовый парик и желтый жакет. Наташа Королева спела о «принцах, которые стареют», только вот она «все красивеет».
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Лондону указали на свидетельства пыток Ассанжа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам со стороны британских властей.
Обновлено в 01:55
Футбол
Маркос Алонсо дал согласие на переход в «Атлетико»
Обновлено в 02:26
Музыка
Рейтинг «100 лучших песен в истории человечества» опубликован в США
Обновлено вчера в 12:18
Финансы
Москва и Пекин не спешат перейти на расчеты в нацвалютах
Несмотря на объявленный правительством курс на «дедолларизацию» экономики и торговли, доля расчетов России и Китая в рублях и юанях снизилась по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:41
Транспорт
ЦОДД предупредил водителей о непогоде и пробках в Москве
Обновлено в 04:11
Авто
Коллекционная пара Aston Martin в России стоит 762 млн рублей
Компания «Авилон», импортирующая в Россию продукцию британского автопроизводителя Aston Martin, поставит на рынок РФ 19 юбилейных комплектов, состоящих из спорткара DBS GT Zagato и DB4 GT Zagato Continuation.
Обновлено в 03:46
Экономика
Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $9 тысяч
В последний раз стоимость криптовалюты превышала отметку в $9 тыс. в мае 2018 года.
Обновлено вчера в 12:08
Технологии
Роскосмос объявил новый набор в отряд космонавтов
Обновлено в 05:11
Политика
В команде Зеленского призвали отменить закон о языке и договориться с Путиным
Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным можно договориться, а также назвал украинский закон о языке противоречащим конституции, пишет "Украинская правда".
Обновлено в 01:25
Общество
В Союзе архитекторов выбрали пять площадок для храма в Екатеринбурге
Свердловское отделение Союза архитекторов России сформировало пять предпочтительных площадок для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:22
Здоровье
Минздрав назвал процент курящих россиян
Если в 2011 году, по данным ВЦИОМ, сигареты курили 38% жителей страны, то в 2018-м — всего 29%.
Обновлено в 03:13