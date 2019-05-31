Трамп вводит пошлины против Мексики из-за наплыва мигрантовREGNUM 20:08

с чего всё началось

10 июня Соединенные Штаты введут 5-процентный тариф на все товары, ввозимые в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока нелегальные мигранты, прибывающие через Мексику, и в нашу страну, СТОП. Тариф будет постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет устранена.

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на импорт мексиканских товаров, если Мексика не решит проблему с наплывом мигрантов из Центральной Америки. Об этом американский президент заявил на своей странице в Twitter.

Политика Зеленский заявил о ведении Киевом двух войн Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.

Общество Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».

Общество Россия удвоит траты на распространение и продвижение русского языка В 2019–2025 годах на распространение и продвижение русского языка Россия планирует потратить 7,4 млрд рублей.

Игры В GOG началась летняя распродажа Распродажа приурочена к началу лета. Ранее сообщалось о том, что аналогичная акция в Steam может начаться 25 июня.

Наука Назван опасный для сердца популярный напиток Употребление около литра энергетического напитка в течение часа может стать причиной увеличения артериального давления и нарушения сердечного ритма.

Армия и оружие Противоминный корабль «Владимир Емельянов» спущен на воду в Петербурге Ранее iReactor сообщал, что атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Петербурге. Общий вес корабля составляет около 19 тысяч тонн.

Финансы В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

Технологии Американцы представили водородное аэротакси Американский стартап Alaka’i Technologies представил проект водородного аэротакси Skai.

Общество Роструд напомнил о правилах работы в жару Жаркие дни уже пришли во многие регионы России. В связи с этим Роструд напомнил о правилах безопасности при работе в жару.

Политика Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).

Политика Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.

Спорт Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.

Политика Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Финансы СМИ сообщили о сокращении золотовалютных резервов Украины Золотовалютные резервы Украины в мае уменьшились с $20,5 млрд до $19,3 млрд.

Политика Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой» Новый президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистом телеканала «Прямой» во время своей поездки на шахту «Лесная» во Львовской области, в которой накануне произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.

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Происшествия Момент столкновения двух судов на Дунае опубликовали в Сети В Сети появилось видео происшествия. На борту прогулочного катера находились два члена экипажа и 33 туриста из Южной Кореи.

Политика Глава МИД Японии отметил положительные сдвиги в отношениях с Россией Положительные сдвиги наметились в российско-японских отношениях, несмотря на то, что с последней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым прошло всего три недели, сказал министр иностранных дел Японии Таро Коно в начале встречи со своим российском коллегой, которая проходит в Токио.

Футбол Фанаты «Ювентуса» требуют лишить Конте звезды на стадионе клуба Больше 3000 болельщиков туринского "Ювентуса" подписали петицию с требованием лишить Антонио Конте именной мемориальной звезды на территории арены клуба, сообщает "Советский спорт".

Армия и оружие Летчик-испытатель рассказал о преимуществах Су-57 Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного заводе имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев в интервью телеканалу "Звезда" рассказал о преимуществах нового истребителя Су-57.

Здоровье Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.

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Экономика ЦБ отозвал лицензию у Кемсоцинбанка Банк России отозвал лицензию у Кемсоцинбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.