Политика
Трамп вводит пошлины против Мексики из-за наплыва мигрантовREGNUM 20:08
Президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на импорт мексиканских товаров, если Мексика не решит проблему с наплывом мигрантов из Центральной Америки. Об этом американский президент заявил на своей странице в Twitter.
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10 июня Соединенные Штаты введут 5-процентный тариф на все товары, ввозимые в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока нелегальные мигранты, прибывающие через Мексику, и в нашу страну, СТОП. Тариф будет постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет устранена.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАКрасная весна 20:02
с чего всё началось
«Тариф будет постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет устранена, после чего пошлины отменят»,— написал Дональд Трамп в Twitter.Коммерсантъ19:49
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