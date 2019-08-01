с чего всё началось

США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации. Это связано с тем, что Москва, по утверждению Вашингтона, "не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона".

Гаджеты Популярность услуги Trade-in в «Связном» выросла в шесть раз С июля 2018 г. по июль 2019 г. число клиентов, воспользовавшихся программой обмена старых смартфонов на новые, увеличилось в шесть раз по сравнению с прошлым аналогичным периодом.

Политика Сеул исключит Японию из списка «доверенных партнеров» Сеул намерен предпринять зеркальные ответные меры в отношении Японии, которая усилила контроль за поставками в Южную Корею электронных компонентов, исключив ее из списка «благонадежных» покупателей.

Энергетика Доллар и евро подорожали на полрубля за час после твита Трампа Курс валют по отношению к рублю вырос на фоне того, как нефть Brent подешевела на 7%, в 21:03 мск ее цена на Лондонской бирже достигла $60,49 за баррель и позже скорректировалась до $60,95.

Происшествия Появились новые кадры нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака» В сети появилось новое видео с камер наблюдения с кадрами нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков "Спартака" после матча второго тура российской премьер-лиги с "Ростовом".

Политика Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия раньше называлась Советским Союзом.

Армия и оружие Страны НАТО поддержали решение США выйти из ДРСМД Страны НАТО поддерживают решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в заявлении Североатлантического совета в связи с прекращением действия договора после одностороннего выхода Вашингтона.

Экономика Медведев назвал интересной идею обнуления налогов на Курилах Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает интересной идею обнуления налогов на Курилах.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Общество Об аномально холодном августе предупредили в Гидрометцентре Заведующий отделом долгосрочных прогнозов годы Гидромтцентра Владимир Тищенко рассказал, что наступивший август в некоторых регионах России будет аномально холодным, сообщается на сайте РИА Новости.

Политика Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.

Армия и оружие Свердловские военные направили вертолеты на тушение пожаров в Сибири Минобороны направило три вертолета из Свердловской области на тушение лесных пожаров в Красноярском крае, сообщили корреспонденту «ФедералПресс» в пресс-службе ЦВО.

Политика Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.

Политика Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.

Футбол Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит арбитр-женщина Матч обслужит бригада арбитров состоящая в основном из женщин во главе с француженкой Стефани Фраппар.

Технологии Количество абонентов спутникового ТВ от МТС выросло в полтора раза Спутниковое ТВ МТС обеспечивает вещание в 83 регионах РФ (за исключением Камчатки и Чукотки).

Экономика Ипотека оказалась лекарством от разводов Доли разводов среди российских семей, оформивших ипотеку, и семей, не обремененных кредитом на жилье, составляют 2 и 10-20 процентов соответственно, отмечается в исследовании.

Футбол «Спартак» договорился о трансфере Тиля "Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.

Происшествия Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возросло По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.

Авто Netflix приготовил новое крутое автошоу — Hyperdrive Новое шоу Netflix, получившее название Hyperdrive, не похоже ни на одно другое, и дело не только в красочности и спецэффектах.