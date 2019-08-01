Политика

США ввели новые санкции против России из-за «дела Скрипалей»РИА Новости 08:59

США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации. Это связано с тем, что Москва, по утверждению Вашингтона, "не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона".
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в связи с делом Скрипалей, пишет
 Politico со ссылкой на двух американских чиновников.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:59, Ашберн
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Заведующий отделом долгосрочных прогнозов годы Гидромтцентра Владимир Тищенко рассказал, что наступивший август в некоторых регионах России будет аномально холодным, сообщается на сайте РИА Новости.
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Политика

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Армия и оружие

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Минобороны направило три вертолета из Свердловской области на тушение лесных пожаров в Красноярском крае, сообщили корреспонденту «ФедералПресс» в пресс-службе ЦВО.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
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Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит арбитр-женщина

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