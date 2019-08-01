с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях в отношении России. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники в администрации главы Белого дома.

Политика МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД Министерство иностранных дел на официальном портале правовой информации опубликовало сообщение о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Происшествия В Петербурге родителям дали срок за попытку отправить сына в армию В Петербурге суд вынес обвинительный приговор родителям, которые пытались отправить сына в армию за взятку.

Экономика С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам. Максимально их выплаты могут увеличиться на 261 рубль.

Армия и оружие «Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12 Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.

Авто Renault Duster получил новый двигатель Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.

Теннис Кирьос кинул бутылку в судейскую вышку Австралийский теннисист Ник Кирьос бросил бутылку в судейскую вышку во время матча третьего круга турнира в Вашингтоне против Йосихито Нисиоки.

Шоу-бизнес В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.

Политика Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.

Армия и оружие Грызлов: Киев грубо нарушает перемирие в Донбассе Грызлов отметил, что боевое применение БПЛА является наступательным действием, соответственно Украина тем самым грубо нарушила действующее с 21 июля соглашение о перемирии в указанном регионе.

Общество Ученые назвали правильный ответ спорного примера из математики Российские ученые решили спорный пример из школьного курса по математике и дали правильный ответ.

Здоровье Россиян ждут проблемы со здоровьем из-за холодного августа Пожилые россияне и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, могут испытать серьезные проблемы со здоровьем из-за аномально холодной погоды, установление которой синоптики прогнозируют в августе.

Политика Медведев прилетел на курильский остров Итуруп Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел на курильский остров Итуруп. Об этом сообщает «РИА Новости».

Армия и оружие Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 1 августа, что не считает проблемой запуски в КНДР ракет малой дальности.

Футбол Женская бригада арбитров впервые назначена на матч за Суперкубок УЕФА Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит женская бригада арбитров, передает ТАСС.

Политика Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.

Политика Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.

Политика Экс-премьер Украины заявил, что киевские власти могут «доиграться» Экс-премьер Украины Юрий Ехануров заявил, что киевские власти могут "доиграться" при попытках догнать более сильные экономические державы.