Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела СкрипалейВести.Ru 03:27
Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях в отношении России. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники в администрации главы Белого дома.
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в связи с делом Скрипалей, пишет Politico со ссылкой на двух американских чиновников.РБКвчера в 23:54
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 07:27, Ашберн
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С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам. Максимально их выплаты могут увеличиться на 261 рубль.
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Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.
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Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.
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Обновлено в 06:35
Общество
Ученые назвали правильный ответ спорного примера из математики
Российские ученые решили спорный пример из школьного курса по математике и дали правильный ответ.
Обновлено в 06:16
Здоровье
Россиян ждут проблемы со здоровьем из-за холодного августа
Пожилые россияне и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, могут испытать серьезные проблемы со здоровьем из-за аномально холодной погоды, установление которой синоптики прогнозируют в августе.
Обновлено вчера в 07:06
Политика
Медведев прилетел на курильский остров Итуруп
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел на курильский остров Итуруп. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 01:03
Общество
В Свердловской области продлено штормовое предупреждение
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 1 августа, что не считает проблемой запуски в КНДР ракет малой дальности.
Обновлено вчера в 16:47
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Губанова: Загитова не заслужила золотую медаль
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Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
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Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Авто
На смену Citroen C4 придет шокирующая новинка
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Экс-премьер Украины заявил, что киевские власти могут «доиграться»
Экс-премьер Украины Юрий Ехануров заявил, что киевские власти могут "доиграться" при попытках догнать более сильные экономические державы.
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Политика
Российских моряков освободили из трехлетнего плена
В Ливии освободили двух российских моряков, задержанных три года назад.
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