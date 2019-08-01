Политика

Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела СкрипалейВести.Ru 03:27

Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях в отношении России. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники в администрации главы Белого дома.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в связи с делом Скрипалей, пишет
 Politico со ссылкой на двух американских чиновников.
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