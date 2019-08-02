Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела СкрипалейВести.Ru 03:27
Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях в отношении России. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники в администрации главы Белого дома.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в связи с делом Скрипалей, пишет Politico со ссылкой на двух американских чиновников.РБКвчера в 23:54
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Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля
Пресненский суд Москвы арестовал одного из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 05:31
Футбол
Малком пропустил тренировку «Барселоны»
Вингер "Барселоны" Малком не принимал участие в тренировке, которая прошла 1 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 06:23
Политика
МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 04:47
Политика
Трамп пригрозил ввести новые пошлины против Китая
Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал ввести новые 10-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары стоимостью $300 млрд в год.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Южная Корея пообещала Японии жёсткий ответ на торговые санкции
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещал жёсткие контрмеры в ответ на решение Японии исключить Южную Корею из списка привилегированных торговых партнёров.
Обновлено в 02:50
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Во Владимирской области ФСБ задержала членов террористической ячейки, планировавших нападение на воинскую часть.
Обновлено в 05:17
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Экономика
Медведев заявил о «доставших» его манипуляциях с госзакупками
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
Обновлено вчера в 21:51
Общество
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Гаджеты
Xiaomi представила самый мощный в мире смартфон Black Shark 2 Pro
Обновлено 31 июля в 21:57
Общество
Синоптик посоветовал петербуржцам не рассчитывать на теплый август
Европейские регионы остаются в плену циклонического вихря, бушующего над Уралом. Август в Петербурге не будет теплым.
Обновлено в 02:15
Политика
Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского
В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
Обновлено вчера в 21:31
Наука
Ученые назвали главную причину развития рака
Мутация гена TP53, отвечающего за рост и деление клеток при стрессе, является основной причиной возникновения онкозаболеваний.
Обновлено в 04:18
Игры
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет» — market.rt.ru.
Обновлено вчера в 07:33
Политика
Памфилова призвала кандидатов вместо незаконных митингов идти в ЦИК
Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала оппозицию не ломать судьбы людей, втягивая их в незаконные акции протеста.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого
Обновлено в 04:09
Музыка
Канадку спасла от пумы песня группы Metallica
Обновлено в 01:45
Авто
Mitsubishi ставит рекорд по экспорту автомобилей
Обновлено в 01:10
Происшествия
На Сенной площади «Тойота» влетела в автобусную остановку
«На Сенной площади Тойота прилетела со встречной полосы в автобусную остановку», – написал один из читателей портала «Мегаполис».
Обновлено в 03:41
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте.
Обновлено в 01:05
Футбол
Магуайр дал понять «Лестеру», что хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»
По информации источника, 26-летний футболист дал понять руководству клуба, что хочет начать новый сезон в «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова
Появилась информация о помолвке Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу
Обновлено в 02:53
Культура
Пермские власти дали новый повод для беспокойства Курентзиса
Дирижер Теодор Курентзис, объявивший об уходе из Пермского театра оперы и балета, пока не получал от краевых властей подтверждение проведения Дягилевского фестиваля в следующем году.
Обновлено в 03:01
Авто
Чистый убыток «КАМАЗа» по РСБУ в 1 полугодии увеличился в 2,5 раза
Чистый убыток "КАМАЗа" по РСБУ в 1 полугодии 2019 года увеличился в 2,49 раза - до 2,002 млрд рублей, сообщается в материалах компании.
Обновлено вчера в 10:15
Политика
Экс-премьер Украины заявил, что киевские власти могут «доиграться»
Экс-премьер Украины Юрий Ехануров заявил, что киевские власти могут "доиграться" при попытках догнать более сильные экономические державы.
Обновлено в 04:21