с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях в отношении России. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники в администрации главы Белого дома.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.

Происшествия Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Пресненский суд Москвы арестовал одного из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля.

Футбол Малком пропустил тренировку «Барселоны» Вингер "Барселоны" Малком не принимал участие в тренировке, которая прошла 1 августа, сообщает "Чемпионат.com".

Политика МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД «2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.

Политика Трамп пригрозил ввести новые пошлины против Китая Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал ввести новые 10-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары стоимостью $300 млрд в год.

Политика Южная Корея пообещала Японии жёсткий ответ на торговые санкции Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещал жёсткие контрмеры в ответ на решение Японии исключить Южную Корею из списка привилегированных торговых партнёров.

Гаджеты Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Происшествия ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром Во Владимирской области ФСБ задержала членов террористической ячейки, планировавших нападение на воинскую часть.

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Экономика Медведев заявил о «доставших» его манипуляциях с госзакупками Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».

Политика Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.

Футбол «Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.

Общество Синоптик посоветовал петербуржцам не рассчитывать на теплый август Европейские регионы остаются в плену циклонического вихря, бушующего над Уралом. Август в Петербурге не будет теплым.

Политика Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.

Наука Ученые назвали главную причину развития рака Мутация гена TP53, отвечающего за рост и деление клеток при стрессе, является основной причиной возникновения онкозаболеваний.

Политика Памфилова призвала кандидатов вместо незаконных митингов идти в ЦИК Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала оппозицию не ломать судьбы людей, втягивая их в незаконные акции протеста.

Происшествия На Сенной площади «Тойота» влетела в автобусную остановку «На Сенной площади Тойота прилетела со встречной полосы в автобусную остановку», – написал один из читателей портала «Мегаполис».

Происшествия СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте.

Культура Пермские власти дали новый повод для беспокойства Курентзиса Дирижер Теодор Курентзис, объявивший об уходе из Пермского театра оперы и балета, пока не получал от краевых властей подтверждение проведения Дягилевского фестиваля в следующем году.

Авто Чистый убыток «КАМАЗа» по РСБУ в 1 полугодии увеличился в 2,5 раза Чистый убыток "КАМАЗа" по РСБУ в 1 полугодии 2019 года увеличился в 2,49 раза - до 2,002 млрд рублей, сообщается в материалах компании.