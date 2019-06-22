Трамп объявил о введении санкций против лидера ИранаВедомости 12:09

США вводят санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, передает Bloomberg. США ограничат доступ Хаменеи к финансовым ресурсам.

Трамп объявил о введении санкций против лидера Ирана

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