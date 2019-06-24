Политика

Трамп ввел санкции против верховного лидера ИранаBFM.ru 12:27

США вводят санкции также против трех высших военных руководителей Ирана и главы МИД республики Джавада Зарифа. Новые санкции США против Ирана призваны лишить верховного лидера страны Али Хаменеи и других доступа к финансовым инструментам, заявил президент США Дональд Трамп.
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Новые антииранские санкции введены на фоне переговоров России, США и Израиля

Коммерсантъ16:02

Трамп объявил о введении «жёстких санкций» против Ирана

Свободная Пресса12:30

Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана Али Хаменеи

РБК13:28

Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против лидеров Ирана

Эхо Москвы15:04

Минфин США: Вашингтон готовится ввести санкции против министра иностранных дел Ирана

ТАСС13:24

США ввели санкции против ряда военных руководителей Ирана

РИА Новости12:38

Патрушев и Болтон обсудили в Израиле проблемы региональной безопасности

Газета.Ru16:18
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:42, Вашингтон
Экономика

ОП предложила направлять на поддержку семей до 2% ВВП в год

Нынешний уровень инвестиций на поддержку семей с детьми национального проекта «Демография» с 0,47% ВВП в год не обеспечит возвращения устойчивого естественного прироста и решения стратегической задачи демографической и геополитической устойчивости страны, — следует из доклада.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Более двух тысяч человек эвакуированы в Германии из-за бомб

Обновлено в 18:29
Авто

Автомобильному рынку Хакасии дали оценку

По итогам 5 месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России превысил 2 млн единиц.
Обновлено вчера в 22:31
Футбол

«ПСЖ» вышел с предложением по Милинковичу-Савичу

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич может оказаться в "ПСЖ", информирует Corriere dello Sport.
Обновлено в 13:07
Экономика

Минтранс предложил повысить тариф «Платона»

Плата за проезд по федеральным трассам грузовиков массой больше 12 т будет повышена с 1 июля до 2,04 руб. за 1 км (сейчас 1,91 руб./км), сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих (его слова приводит Минтранс).
Обновлено в 17:10
Политика

В Белом доме подтвердили встречу Путина и Трампа на саммите G20

Обновлено в 19:20
Политика

Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ

ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Однако остается возможность оспаривания полномочий нашей делегации.
Обновлено в 19:19
Армия и оружие

Военная разведка США заявила о неготовности КНДР к денуклеаризации

Американская военная разведка располагает информацией о том, что Северная Корея не готова к денуклеаризации.
Обновлено в 19:37
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Обновлено в 12:11
Происшествия

Мужчина поймал на лету выпавшего из окна ребенка

В Китае мужчина поймал на лету ребенка, который выпал из окна третьего этажа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:55
Авто

Стала известна дата премьеры нового кроссовера Ford Puma

Ford представил предварительную версию Puma 2020 года в начале этого года в рамках отдельного мероприятия в Амстердаме, где к презентации присоединились Kuga следующего поколения и европейская версия Explorer PHEV.
Обновлено в 05:38
Экономика

Банк «Открытие»: молодежь выбирает дебетовые карты и мобильные сервисы

Накануне праздника банк «Открытие» провел исследование финансовых предпочтений молодых клиентов в возрасте от 18 до 24 лет.
Обновлено в 06:01
Энергетика

Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо

Правительство России не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие

Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца

Российские ВКС уничтожили главарей группировки, которые были причастны к гибели бойца Сил специальных операций России и регулярным обстрелам авиабазы Хмеймим, сообщил военный корреспондент Олег Блохин.
Обновлено в 11:32
Футбол

Глушакову предложили работу в женском футболе

Обновлено в 09:16
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе опубликовал редкое фото со своими родителями

Сегодня Валерий поделился редким фото с матерью и отцом.
Обновлено в 06:10
Происшествия

МВД Грузии отстранило от службы десять разгонявших митинги полицейских

Обновлено в 09:46
Космос

Жители Земли получили послание из будущего: сотни объектов азбукой Морзе передали важные сведения – кадры

Во время предоставления сведений была применена азбука Морзе.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

Обновлено в 15:59
Кино

Печальный Овод: ушел из жизни Андрей Харитонов

В 20 лет Андрей Харитонов стал очень походить на героя этого фильма, сыгранного Жераром Филипом, причем славу обрел даже большую.
Обновлено в 11:10
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Наука

Алкоголь оказался вреден даже в малых дозах

Эксперимент показал, что даже небольшие порции, к примеру, бокал вина или пива, влияют на чувство свободы воли, то есть ощущение контроля над своими действиями.
Обновлено в 06:38
Технологии

МТС изменила логотип впервые за 13 лет

МТС с 24 июня изменила слоган, логотип и концепцию позиционирования. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.
Обновлено в 13:51
Политика

Стивен Кинг и Роберт Де Ниро снялись в антироссийском ролике

Знаменитости упрекнули Россию в атаке на американскую демократию, которая произошла в 2016 году во время выборов президента США, а самого Трампа заподозрили в сговоре с российскими спецслужбами.
Обновлено вчера в 13:36
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 08:17
Космос

Прах 152 человек запустят в космос на Falcon Heavy

Американская компания SpaceX Илона Маска 24 июня собирается в прямом эфире запустить в космос на ракете-носителе Falcon Heavy прах 152 человек.
Обновлено вчера в 07:09
Шоу-бизнес

Анна Нетребко села на итальянскую диету

На родине Джульетты оперная дива вернулась к итальянской диете. Нетребко проще относится к своему весу.
Обновлено в 16:05
Наука

Ученые обнаружили в Якутии обработанный человеком бивень мамонта

Палеонтологи Академии наук Якутии во время экспедиции на острове Котельный Новосибирских островов обнаружили скелет мамонта и бивень весом более 23 кг, на котором обнаружены следы обработки, совершенной, предположительно, древним человеком.
Обновлено в 03:22
Футбол

Шунин продлил контракт с «Динамо» на 3 года

Обновлено в 14:03
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