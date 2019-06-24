Политика

Трамп ввел санкции против верховного лидера ИранаBFM.ru 12:27

США вводят санкции также против трех высших военных руководителей Ирана и главы МИД республики Джавада Зарифа. Новые санкции США против Ирана призваны лишить верховного лидера страны Али Хаменеи и других доступа к финансовым инструментам, заявил президент США Дональд Трамп.
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Дональд Трамп
Мы продолжим усиливать давление. Иран никогда не должен иметь ядерное оружие.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАDP.RU 12:41

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Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана Али Хаменеи

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