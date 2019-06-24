Политика
Трамп ввел санкции против верховного лидера ИранаBFM.ru 12:27
США вводят санкции также против трех высших военных руководителей Ирана и главы МИД республики Джавада Зарифа. Новые санкции США против Ирана призваны лишить верховного лидера страны Али Хаменеи и других доступа к финансовым инструментам, заявил президент США Дональд Трамп.
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Мы продолжим усиливать давление. Иран никогда не должен иметь ядерное оружие.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАDP.RU 12:41
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Мэр Челябинска Елистратов отправлен в отставку
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Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Италии
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Обновлено в 09:08
Политика
Грузинские депутаты отказались от участия в форуме в Москве
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Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016
Обновлено в 12:12
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Гоночный Renault Clio предстал в трех версиях
Дорожная «зажигалка» Renault Clio RS нового поколения только готовится к премьере, зато подразделение Renault Sport уже представило гоночные версии обычного хэтчбека.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Серийный грабитель отравил в центре Москвы более 20 человек
Грабителя, как утверждается, задержали, но отпустили под подписку о невыезде, после чего он продолжил совершать преступление.
Обновлено в 12:38
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 10:03
Общество
Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе
Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 21:45
Энергетика
Европа начала отказываться от российского угля
Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
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Переговоры Патрушева и Болтона продлились полтора часа
Переговоры продлились полтора часа. Ранее Патрушев и Болтон начали встречу в Иерусалиме.
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Футбол
«Ньюкасл» рассматривает Гранта на должность тренера
По информации английских источников, «Ньюкасл» рассматривает бывшего наставника «Челси» Авраама Гранта на должность главного тренера.
Обновлено в 13:04
Здоровье
Как привести в норму артериальное давление, поведали медики
Медики поведали, как можно привести в норму артериальное давление.
Обновлено в 11:46
Политика
Порошенко призвал украинцев спасти Грузию
Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал жителей своей страны отказаться от отпуска в Крыму и на заграничных курортах в пользу отдыха в Грузии, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с «российской агрессией».
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