Политика
США вводят новые санкции против ИранаНовые Известия вчера в 14:17
Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций в отношении Ирана. Он объяснил это тем, что Иран на прошлой неделе сбил американский дрон. Теперь под ограничениями окажется сам Высший руководитель Ирана - аятолла Али Хаменеи.
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Новые антииранские санкции введены на фоне переговоров России, США и Израиля
Коммерсантъвчера в 16:02
Указ Трампа по Ирану допускает санкции против иностранных финансовых институтов
RT на русскомвчера в 17:35
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 00:22, Вашингтон
Армия и оружие
В ДНР призвали мировое сообщество заставить Киев прекратить обстрелы
Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинские силовики продолжают наносить удары по инфраструктуре и объектам жизнеобеспечения Донбасса и призвал мировое сообщество принудить Киев к миру и прекратить обстрелы.
Обновлено вчера в 15:39
Общество
Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок
По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
Обновлено вчера в 08:09
Экономика
Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля
Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Технологии
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Голикова объяснила данные о сокращении бюджетных мест в вузах
Голикова же пояснила, что данные о 432,4 тысячи бюджетных мест в российских вузах к 2024 году относятся к приему абитуриентов в возрасте от 15 до 20 лет, тогда как законодательство предусматривает другие возрастные нормативы приема в высшие учебные заведения – с 17 до 30 лет.
Обновлено вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая тяжело переживала смерть мамы
Становление музыкальной карьеры певицы Дианы Гурцкой пришелся на начало 2000-х, тогда исполнение хита «Ты здесь» буквально вынесло ее на вершину российского музыкального.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
ПАСЕ отклонила украинские поправки в резолюцию о возвращении России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила более 200 внесенных Украиной поправок в резолюцию по восстановлению делегации России.
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие
В РФ приступили к проектированию перспективного военного транспортника
Проектирование перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) начал Авиационный комплекс имени Ильюшина (ПАО «Ил»).
Обновлено вчера в 22:14
Наука
Бактерия из кишечника марафонцев сделала мышей выносливей
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой
В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию
Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook предложил переименовать Грузию в Сакартвело (дословно — «страна картвело», так называют страну сами грузины).
Обновлено вчера в 15:43
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Наука
Ученые назвали главную причину отказа сердца
В случае сердечной недостаточности отключение одного из генов способно предотвратить опасное для жизни состояние и спасти пациентов, которым в ином случае потребовалась бы пересадка органа.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
США решили создать антииранскую коалицию в Персидском заливе
Для обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива США вместе с союзниками создают коалицию, заявил представитель Госдепа.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Причину кризиса в отношениях РФ и Грузии назвали в Тбилиси
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что недальновидность Тбилиси мешает нормализации отношений с Москвой.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Трамп заявил, что вправе начать войну с Ираном без одобрения конгресса
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что у него достаточно полномочий, чтобы начать военные действия против Ирана без одобрения конгресса.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Борис Джонсон оценил массовую высылку дипломатов РФ
Кандидат в премьер-министры Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские власти не ожидали такой сильной реакции западных стран на дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В Новосибирске таксист избил иллюзиониста за показанный фокус
Новосибирская полиция проверяет информацию об иллюзионисте, которого якобы побил таксист за показанный фокус, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Новосибирской области.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Госслужбе указали на повышение
Правительство реформирует систему оплаты труда и найма чиновников Опубликованный вчера указ президента «Об основных направлениях развития госслужбы» требует от правительства в 2020–2021 годах изменить структуру зарплат чиновников, повысив в ней постоянную часть оклада.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Мэр Кемерова отчитался о доходах
Мэр Кемерова Илья Середюк отчитался о доходах за минувший год.
Обновлено вчера в 16:32
Шоу-бизнес
Андрей Черкасов обратился к Максиму Аверину, назвавшему его мошенником
Актер Максим Аверин опубликовал фотографию Андрея, назвав того мошенником.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено вчера в 17:36
Шоу-бизнес
«Скорблю лично»: Андрей Разин трогательно попрощался с Харитоновым
«Скорблю лично, потому что знал его много лет», - пишет он.
Обновлено вчера в 23:26
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Культура
Киностудию Warner Bros. впервые возглавила женщина
Киностудия Warner Bros. обрела нового руководителя.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Россия продала оружия за рубеж больше, чем планировала
План на 2018 год по поставкам военной продукции за рубеж перевыполнен на 2%, заявил Владимир Путин.
Обновлено вчера в 08:09
Общество
«Прямую линию» с Путиным посмотрели 5,3 миллиона россиян
Согласно статистике, программу "Прямая линия с Владимиром Путиным" посмотрели 5 336 368 человек в России, что составило 7,6% населения страны старше четырех лет.
Обновлено вчера в 07:00
Космос
«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.
Обновлено вчера в 22:48