Политика

Трамп ввел санкции против духовного лидера ИранаИзвестия 12:21

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение ввести санкции против духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает агентство «РИА Новости».
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Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана Али Хаменеи

РБК13:28

Трамп заявил о введении санкций против руководителя Ирана

ТАСС13:12

Трамп подписал указ о введении «жестких санкций» против Ирана

Комсомольская правда12:12

Трамп ввел санкции против духовного лидера Ирана

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Трамп ввел «жесткие санкции» против Ирана

РИА Новости12:21

Трамп вводит жесткие санкции против Хаменеи

Вести.Ru12:21

Трамп заявил о готовности к диалогу с Ираном

RT на русском14:38
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:10, Вашингтон
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Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

В Нью-Йорке нашли мертвыми уроженку России и ее двоих детей

В Нью-Йорке полицейские обнаружили мертвыми уроженку России и ее двоих детей.
Обновлено в 01:02
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Глава Ингушетии подает в отставку

Юнус-Бек Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента России о своей досрочной отставке с поста главы республики.
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Адвокат Мамаева рассчитывает, что его подзащитный выйдет по УДО

Обновлено в 13:54
Происшествия

Неизвестные зверски травят и грабят прохожих в Москве

В Москве неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а затем грабят.
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Экономика

«Траст» оспорил схему вывода 255 млрд руб. из Рост Банка

Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иски банка "Траст" к двум дочерним компаниям Рост Банка — ООО "Рост Инвестиции" и ООО "Рост Капитал" — на 255 млрд руб. Об этом РБК рассказала директор департамента корпоративного права юридической компании РКТ (представляет интересы "Траста") Елена Кравцова.
Обновлено в 13:58
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за сильных ливней

МЧС РФ объявило в Крыму штормовое предупреждение из-за надвигающихся сильных ливней. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
Обновлено в 00:47
Политика

В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России

Участники сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказались обсуждать вопрос о привлечении России к ответственности за неуплату членских взносов, сообщает 24 июня ТАСС.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение

Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Обновлено в 13:50
Происшествия

На складе боеприпасов в Казахстане произошли взрывы

В результате взрывов на складе боеприпасов в г. Арысь Туркестанской области Казахстана погиб один человек.
Обновлено в 12:22
Политика

Власти Грузии пошли на уступки митингующим

Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.
Обновлено в 04:14
Политика

Владимир Путин продлил контрсанкции до 2020 года

Совет Европы на прошлой неделе распорядился продлить санкции против России до 23 июня 2020 года.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие

Во внезапной проверке войск ЦВО задействовали около 150 тыс. военных

Обновлено в 12:04
Происшествия

Два истребителя разбились в Германии

Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Пережившая шесть операций Наталья Фатеева передвигается на ходунках

Наталья Фатеева, пережившая шесть операций по замене шейки бедра, начала передвигаться с помощью ходунков.
Обновлено в 07:25
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Пелагея умилила соцсети снимком двухлетней дочери

Певица Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников.
Обновлено в 12:45
Технологии

МТС поменял логотип и слоган впервые за 13 лет

Предыдущий логотип и слоган компании продержались 13 лет: в 2006 году МТС сменила логотип с буквами на желтом фоне на белое яйцо.
Обновлено в 14:13
Происшествия

Восстановлено электроснабжение Петроградского района Петербурга

Обновлено в 11:58
Происшествия

В Калифорнии при стрельбе погибли пять человек

Пять человек погибли при стрельбе в калифорнийском городе Сан-Хосе, среди них предполагаемый злоумышленник, сообщил местный телеканал АВС7.
Обновлено в 14:16
Общество

МВД не планирует расширять полномочия сотрудников ГИБДД

МВД России не планирует расширять полномочия сотрудников Госавтоинспекции, а также отказываться от административного ареста.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие

Корабли Северного флота зашли в Гавану

Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» зашёл в Гавану.
Обновлено в 12:50
Политика

Премьер Грузии гарантировал туристам безопасность

Бахтадзе утверждает, что все путешественники хорошо знают о безопасности страны для российских туристов и «любого гостя», который приезжает в Грузию.
Обновлено в 14:06
Футбол

«Аякс» объявил о переходе Квинси Промеса

Обновлено в 14:33
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Министерству иностранных дел Украины нужно начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело.
Обновлено в 14:45
Политика

Переговоры Патрушева и Болтона продлились полтора часа

Переговоры продлились полтора часа. Ранее Патрушев и Болтон начали встречу в Иерусалиме.
Обновлено в 12:53
Происшествия

В Ростовской области загорелся автобус с детьми

Автобус, перевозивший 70 детей, загорелся па трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:47
Футбол

Зе Луиш может перейти в китайский клуб

28-летний нападающий «Спартака» Зе Луиш может перейти в китайский клуб, сообщили в «Спорт-Экспрессе», не уточнив название претендента на форварда из Кабо-Верде.
Обновлено в 12:52
Политика

Армянские авиакомпании сообщили о готовности возить россиян в Грузию

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 10:23
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Выход США из ядерной сделки по ИрануБольше новостей по теме
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