Общество
Трамп ввел режим ЧС в Луизиане из-за тропического шторма «Барри»РБК вчера в 07:54
Американский президент Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Луизиана из-за приближения тропического шторма «Барри», сообщает Reuters. Он распорядился оказать помощь властям штата для борьбы с ураганом.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:20, Вашингтон
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева сравнила себя в молодости со своей 19-летней дочерью
Сегодня Гузеева выложила черно-белую фотографию в свой микроблог, где совместила фото своей дочери со своей фотографией из молодости.
Обновлено в 09:43
Происшествия
В Нью-Йорке произошёл сбой в подаче электроэнергии
В субботу, 13 июля, в нью-йоркском районе Манхэттен были зафиксированы сбои в подаче электричества. Об этом информирует телеканал NBC News.
Обновлено в 19:58
Политика
Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией
Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 12:56
Экономика
В Китае растут объемы и масштабы пассажирских авиаперевозок
Несмотря на растущую международную турбулентность ввиду торговых противоречий между ведущими экономиками мира, в Китае в первой половине 2019 года отмечен быстрый и устойчивый рост в секторе гражданского воздушного транспорта, сообщает 13 июля Синьхуа со ссылкой на данные Управления гражданской авиации КНР.
Обновлено в 15:55
Футбол
Тренер «Ростова» раскритиковал РПЛ за «матчи по ночам»
Тренер «Ростова» Валерий Карпин пожаловался на позднее начало матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга».
Обновлено в 18:05
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Экономика
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль.
Обновлено в 14:35
Происшествия
В Китае задержан еще один гражданин Канады
В декабре в Канаде была задержана по запросу США финансовый директор компании «Хуавей».
Обновлено в 18:26
Авто
Названы 10 самых популярных иномарок в России
Реализация новых иномарок в России за первые шесть месяцев текущего года упала на 4 процента. Накануне был опубликован ТОП-10 бестселлеров.
Обновлено в 12:12
Происшествия
При крушении самолета в Канаде погибли три человека
Три человека погибли и один получил ранения при падении небольшого самолета в канадской провинции Квебек.
Обновлено в 15:20
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Обновлено в 10:32
Политика
Более 600 тысяч человек выразили желание штурмовать «Зону 51»
Штурм американской военной базы «Зона 51» поддержали более 600 тысяч человек, верящих в НЛО. Об этом организаторы сообщили в Facebook.
Обновлено в 10:44
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Обновлено в 18:46
Автоспорт
Валттери Боттас выиграл четвертую квалификацию в сезоне «Формулы-1»
Квалификация Гран-при Великобритании — десятого этапа чемпионата мира «Формулы-1» — завершилась победой финского пилота Mercedes Валттери Боттаса.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции за С-400
О возможном введении санкций со стороны США против Турции ранее сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 19:48
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала семейную идиллию на роскошной яхте
В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.
Обновлено в 12:52
Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова вновь сменила имидж
Обновлено в 11:18
Музыка
Пресс-секретарь Леонтьева опроверг сообщения об уходе певца со сцены
Ранее ряд СМИ сообщили, что накануне певец Валерий Леонтьев дал свой последний концерт на музыкальном фестивале "Славянский базар" в Витебске.
Обновлено в 16:18
Политика
Украинские радикалы устроили акцию протеста у здания СБУ
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес
Буйнов высказался о скандале из-за гримерки Лободы
Сегодня в СМИ обсуждают новый скандал с участием певицы Светланы Лободы.
Обновлено в 09:59
Наука
Глубоководная рыба полипрон проглотила акулу и попала на видео
Питер Остер, специалист из Коннектикутского университета, посмотрел данное видео и заявил, что подобные кадры являются настоящей находкой для ученых, изучающих рыб, и конкретно акул.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
Информационная безопасность для ВС России: перспективные направления
Российские специалисты группы компаний МАСКОМ, являющейся экспертом в сфере создания комплексных систем безопасности, считают, что в ближайшие пять лет в Вооруженных силах РФ повысится интерес к доверенным вычислительным системам.
Обновлено в 17:25
Политика
Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с Россией
Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
Обновлено в 17:56
Происшествия
Велосипедиста проткнуло насквозь куском древесины на чемпионате Европы
Итальянский велогонщик Лоренцо Гоббо попал в реанимацию после того, как кусок покрытия деревянной дорожки на чемпионате Европы в бельгийском Генте проткнул его насквозь.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие
«Мрази! Гражданских убили»: В Сеть попало видео расправы ВСУ с «террористами» в майках и шлепанцах
Видеороликом с шокирующими кадрами в своем аккаунте Твиттера поделилась также российская журналистка Юлия Витязева.
Обновлено в 17:44