Политика
Трамп ввел новые санкции против ИранаРИА Новости вчера в 15:33
Текст указа распространил Белый дом. Ограничения затронут производство железа, стали, алюминия и меди в республике. Санкции направлены как против иранских производителей и собственников производства металлов в этой стране, так и против тех, кто торгует металлами из Ирана.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 03:48, Ашберн
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Происшествия
При пожаре на судне в Азербайджане пострадали 14 человек
В результате пострадали 14 человек, сообщает азербайджанское новостное агентство Trend со ссылкой на заявление итальянской компании Saipem.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день
Пять рейсов, выполняемых самолётами Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», были отменены.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
Group-IB не стала комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
Обновлено 07 мая в 08:42
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
«Нелепая показуха»: Стас Садальский прокомментировал приговоры Кокорину и Мамаеву
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы
Самолет Bombardier Dash 8 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines упал на взлетную полосу аэропорта Янгон в Мьянме, сообщают The Myanmar Times.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину
Обновлено вчера в 13:03
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
В конце речи Путин объявил минуту молчания в память о павших воинах, а затем поздравил ветеранов войны.
Обновлено в 03:35
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено 07 мая в 14:51
Политика
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Ольга Бузова копирует стиль Филиппа Киркорова
Судя по всему, певица решила не упускать шанс и поучиться у лучших, что заметно отразилось на ее стиле, так как красавица начала копировать образы артиста.
Обновлено в 01:50
Политика
Мантуров оценил идею запрета одноразовой посуды из пластика
Глава Минпромторга Денис Мантуров скептически относится к идее запрета продажи в РФ одноразовой пластиковой посуды.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Топилин рассказал о договоренности по выплатам после катастрофы SSJ100
Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что по выплатам пострадавшим и семьям погибших после катастрофы SSJ100 есть договоренность с казначейством и ЦБ, чтобы у людей была возможность получить их и 10-го мая.
Обновлено в 03:10
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
Петр Чех: «Никогда не смотрел финалы ЛЧ со своим участием»
Вратарь «Арсенала» Петр Чех объяснил, почему никогда не смотрел финалы Лиги чемпионов, в которых участвовал.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие
Росгвардейцы пройдут на параде в столице с новыми автоматами АК-200
Военнослужащие Росгвардии пройдут по Красной площади 9 мая с новыми автоматами АК-200.
Обновлено в 01:52
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Авто
Тюнеры выпустили уникальный кабриолет Bentley Continental GT
Специалисты тюнинг-ателье Mulliner представили особую версию кабриолета Bentley Continental GT Convertible, которая получила приставку Bavaria Edition.
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия
В курганском селе объявили эвакуацию из-за пожара
Жителей села Иковка в Кетовском районе Курганской области начали эвакуировать в связи с действующими в районе природными пожарами.
Обновлено вчера в 07:39
Общество
В Австралии напечатали более 400 миллионов банкнот с ошибкой
Резервный банк Австралии напечатал около 400 миллионов купюр достоинством 50 австралийских долларов с опечаткой в слове "ответственность", сообщает портал News.com.au со ссылкой на представителя регулятора.
Обновлено в 02:54
Транспорт
В МВД подтвердили создание единой базы злостных нарушителей ПДД
Как отмечает РИА "Новости", сотрудники ведомства пока затрудняются с точным определением "злостных нарушителей ПДД" и обстоятельствами, обосновывающими попадание в данную категорию.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Аэропорт во Франкфурте приостанавливал работу из-за дрона
Работа одного из крупнейших в Европе аэропортов во Франкфурте-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за беспилотника, сообщает информационный портал Hessenschau со ссылкой на представителя воздушной гавани.
Обновлено в 03:19
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено вчера в 09:58
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки на переговорах
Обновлено вчера в 21:26
Армия и оружие
Испанский художник посвятил картину российским военным в Сирии
Обновлено вчера в 12:25