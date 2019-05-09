Политика

Трамп ввел новые санкции против ИранаРИА Новости 15:33

Текст указа распространил Белый дом. Ограничения затронут производство железа, стали, алюминия и меди в республике. Санкции направлены как против иранских производителей и собственников производства металлов в этой стране, так и против тех, кто торгует металлами из Ирана.
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США обязали компании за три месяца свернуть торговлю металлами с Ираном

Известия17:00

Трамп ввел санкции после отказа Ирана исполнять часть ядерной сделки

РБК15:36

Трамп ввёл санкции в отношении металлургической отрасли Ирана

RT на русском15:01

Трамп ввел новые санкции против Ирана

РИА Новости15:33

США ввели санкции в отношении металлургической отрасли Ирана

ТАСС15:04

Трамп ввел санкции против производства металлов в Иране

Интерфакс15:02

США ввели санкции против Ирана после его отказа выполнять СВПД

Коммерсантъ15:35
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Музыка

Появилась запись первой репетиции Сергея Лазарева для «Евровидения»

Обновлено вчера в 11:25
Происшествия

В Ростове из-за поломки отменили очередной рейс SSJ 100

Sukhoi Superjet 100 должен был лететь сегодня утром из Ростова в Москву, однако пассажирам объявили о неисправности и отправили в стерильную зону аэропорта.
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Футбол

Саммельвуо – о победе над «Зенитом»: «Мы сделали чудо»

Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммельвуо прокомментировал победу команды в финале чемпионата России.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
ЖКХ

Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома

Жители дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва 31 декабря, получили квитанции по оплате ЖКХ с 1 апреля: в этот день людям официально разрешили вернуться в свои квартиры, так как дом был признан пригодным для проживания.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии

Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Футбол

УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на встрече с представителями ассоциаций презентовал проект нового формата Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:17
Гаджеты

Представлена новая операционная система Android 10

Пока Android не получил название и его обозначают как Q, а только к финальному релизу станет известно, как будет называться десятая версия мобильной операционной системы.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Пензенской области застолье закончилось вызовом СОБРа

На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники Сердобского межрайонного следственного отдела, аппарата следственного управления, УМВД России по Пензенской области и СОБРа регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 14:45
Кино

Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов

Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено в 12:20
Экономика

Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира

Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено в 12:36
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

Обновлено в 16:59
Спорт

Призовой фонд The International 2019 превысил $7 млн

Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес

Татьяна Навка рассказала журналистам об успехах дочери в фигурном катании

Недавно Татьяна Навка рассказала журналистам об успехах ее 4-летней дочери в фигурном катании.
Обновлено в 10:38
Теннис

Хачанов уступил Вердаско во втором круге теннисного турнира в Мадриде

На турнире категории «Мастерс 1000» в Мадриде российский теннисист Карен Хачанов не сумел обыграть испанца Фернандо Вердаско.
Обновлено в 17:33
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено в 05:55
Политика

Порошенко назвал свою главную цель в политике

Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что после поражения на апрельских выборах остаётся в политике, чтобы обеспечить неотвратимость курса Незалежной в ЕС и НАТО.
Обновлено в 18:57
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Космос

Спутники системы ГЛОНАСС получат высокоточные водородные часы

В Стратегии развития системы ГЛОНАСС до 2030 года сообщается, что первый космический аппарат «Глонасс-К2» получит пассивный водородный стандарт частоты с точностью в 10 раз большей, чем рубидиевые и цезиевые «часы», установленные на спутниках системы ГЛОНАСС сейчас.
Обновлено в 19:20
Футбол

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в финале Лиги чемпионов

В сезоне-1971/72 в финале сыграли «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон», а в сезоне-2007/08 судьбу Лиги чемпионов в финале решали «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Обновлено в 17:08
Авто

Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Футбол

Месси ехал в аэропорт Ливерпуля отдельно от команды

Как итог, Месси пришлось добираться в аэропорт самостоятельно. Ранее Месси вступил в перепалку с фанатами "Барселоны" в аэропорту Ливерпуля.
Обновлено в 16:45
Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Авто

Volkswagen начал прием заказов на электрический хэтчбек ID.3

Обновлено в 15:49
Кино

Райан Рейнолдс выложил в сеть фильм «Покемон. Детектив Пикачу»

Имя для «пирата», якобы «слившего» в сеть полную версию еще не вышедшего в прокат кинофильма, актер тоже подобрал под стать ситуации: нарушителем спокойствия и закона является Инспектор Пикачу.
Обновлено в 16:41
Политика

Трамп продлил санкции против Сирии

Американский лидер Дональд Трамп уведомил конгресс США о продлении режима чрезвычайного положения в отношении Сирии, а также продлении санкций против данной страны.
Обновлено в 17:48
Здоровье

Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала

Обновлено вчера в 09:55
Политика

Иран частично приостанавливает выполнение условий ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Рухани объявил о том, что страна прекратит выполнение некоторых обязательств по соглашению о ядерной программе 2015 года.
Обновлено в 03:05
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