Политика
Трамп ввел новые санкции против ИранаРИА Новости 15:33
Текст указа распространил Белый дом. Ограничения затронут производство железа, стали, алюминия и меди в республике. Санкции направлены как против иранских производителей и собственников производства металлов в этой стране, так и против тех, кто торгует металлами из Ирана.
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Музыка
Появилась запись первой репетиции Сергея Лазарева для «Евровидения»
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
В Ростове из-за поломки отменили очередной рейс SSJ 100
Sukhoi Superjet 100 должен был лететь сегодня утром из Ростова в Москву, однако пассажирам объявили о неисправности и отправили в стерильную зону аэропорта.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Футбол
Саммельвуо – о победе над «Зенитом»: «Мы сделали чудо»
Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммельвуо прокомментировал победу команды в финале чемпионата России.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
ЖКХ
Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома
Жители дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва 31 декабря, получили квитанции по оплате ЖКХ с 1 апреля: в этот день людям официально разрешили вернуться в свои квартиры, так как дом был признан пригодным для проживания.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии
Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Футбол
УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на встрече с представителями ассоциаций презентовал проект нового формата Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:17
Гаджеты
Представлена новая операционная система Android 10
Пока Android не получил название и его обозначают как Q, а только к финальному релизу станет известно, как будет называться десятая версия мобильной операционной системы.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Пензенской области застолье закончилось вызовом СОБРа
На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники Сердобского межрайонного следственного отдела, аппарата следственного управления, УМВД России по Пензенской области и СОБРа регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 14:45
Кино
Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов
Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено в 12:20
Экономика
Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира
Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено в 12:36
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
Обновлено в 16:59
Спорт
Призовой фонд The International 2019 превысил $7 млн
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
Татьяна Навка рассказала журналистам об успехах дочери в фигурном катании
Недавно Татьяна Навка рассказала журналистам об успехах ее 4-летней дочери в фигурном катании.
Обновлено в 10:38
Теннис
Хачанов уступил Вердаско во втором круге теннисного турнира в Мадриде
На турнире категории «Мастерс 1000» в Мадриде российский теннисист Карен Хачанов не сумел обыграть испанца Фернандо Вердаско.
Обновлено в 17:33
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено в 05:55
Политика
Порошенко назвал свою главную цель в политике
Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что после поражения на апрельских выборах остаётся в политике, чтобы обеспечить неотвратимость курса Незалежной в ЕС и НАТО.
Обновлено в 18:57
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Космос
Спутники системы ГЛОНАСС получат высокоточные водородные часы
В Стратегии развития системы ГЛОНАСС до 2030 года сообщается, что первый космический аппарат «Глонасс-К2» получит пассивный водородный стандарт частоты с точностью в 10 раз большей, чем рубидиевые и цезиевые «часы», установленные на спутниках системы ГЛОНАСС сейчас.
Обновлено в 19:20
Футбол
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в финале Лиги чемпионов
В сезоне-1971/72 в финале сыграли «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон», а в сезоне-2007/08 судьбу Лиги чемпионов в финале решали «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Обновлено в 17:08
Авто
Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Футбол
Месси ехал в аэропорт Ливерпуля отдельно от команды
Как итог, Месси пришлось добираться в аэропорт самостоятельно. Ранее Месси вступил в перепалку с фанатами "Барселоны" в аэропорту Ливерпуля.
Обновлено в 16:45
Наука
У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Авто
Volkswagen начал прием заказов на электрический хэтчбек ID.3
Обновлено в 15:49
Кино
Райан Рейнолдс выложил в сеть фильм «Покемон. Детектив Пикачу»
Имя для «пирата», якобы «слившего» в сеть полную версию еще не вышедшего в прокат кинофильма, актер тоже подобрал под стать ситуации: нарушителем спокойствия и закона является Инспектор Пикачу.
Обновлено в 16:41
Политика
Трамп продлил санкции против Сирии
Американский лидер Дональд Трамп уведомил конгресс США о продлении режима чрезвычайного положения в отношении Сирии, а также продлении санкций против данной страны.
Обновлено в 17:48
Здоровье
Медики рассказали о пользе ежедневного употребления сала
Обновлено вчера в 09:55
Политика
Иран частично приостанавливает выполнение условий ядерной сделки
Президент Ирана Хасан Рухани объявил о том, что страна прекратит выполнение некоторых обязательств по соглашению о ядерной программе 2015 года.
Обновлено в 03:05