Политика
Трамп ввел новые санкции против ИранаРИА Новости 15:33
Текст указа распространил Белый дом. Ограничения затронут производство железа, стали, алюминия и меди в республике. Санкции направлены как против иранских производителей и собственников производства металлов в этой стране, так и против тех, кто торгует металлами из Ирана.
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Кино
HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»
Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено в 16:37
Происшествия
Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии
Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.
Обновлено в 09:21
Общество
Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено в 15:56
Здоровье
Медики рассказали, чем полезно ежедневное употребление сала
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Космос
Ученые придумали, как сделать четкие снимки черной дыры
Не прошло и месяца, как Национальный научный фонд США показал первую в истории «фотографию» черной дыры, полученную благодаря алгоритму Кэтрин Боуман, а ученые уже готовятся сделать новые снимки, только на этот раз в пять раз четче.
Обновлено в 04:12
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Спорт
Battle Pass к The International 2019 добавили в Dota 2
Обновлено вчера в 17:22
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Футбол
Эриксен: надеюсь, Моуре установят памятник в Англии
Надеюсь, ему установят памятник в Англии.
Обновлено в 17:30
Наука
В Германии открыли первую трассу для электрогрузовиков
Современный участок автобана, оборудованный для проезда грузовиков на электрической тяге, открыли в Германии, рядом с Франкфуртом-на-Майне.
Обновлено в 04:48
Гаджеты
Наушники Apple AirPods 3 могут оказаться заметно дороже AirPods 2
По данным отраслевых источников, компания Unitech Printed Circuit Board, занимающаяся изготовлением печатных плат для AirPods 2, планирует нарастить объемы выпуска продукции, заказ на которую действует как минимум для начала 2020 года.
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес
Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри
Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Кино
HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks
Обновлено вчера в 04:02
Происшествия
«Аэрофлот» отменил около десяти рейсов на самолетах Superjet
Авиакомпания «Аэрофлот» 8 мая перенесла или отменила 11 рейсов, которые должны были выполнять российские самолеты Superjet.
Обновлено в 13:47
Общество
«Ростелеком» установил камеры видеонаблюдения в городе Холм Новгородской области
«Ростелеком» по заказу администрации муниципального района установил камеры видеонаблюдения на улицах города Холм.
Обновлено в 06:48
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Путешествия
Туристы потеряли в 2018 году около 600 млн из‐за мошенников
Туристы потеряли около 600 миллионов рублей за год из-за действий мошенников.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Общество
Минтруд представил график праздников и выходных в 2020 году
Стал известен возможный график переноса выходных дней в 2020 году. Такое предложение подготовил Минтруд.
Обновлено вчера в 11:00
Авто
Очень редкая Subaru Impreza появилась в продаже
Дилер эксклюзивных автомобилей из Гонконга Contempo Concept выставил на продажу один из трех прототипов Subaru Impreza 22B STi.
Обновлено в 11:23
Политика
Отмену визита Помпео назвали в ФРГ финалом дружбы союзников
Внезапная отмена визита госсекретаря США Майкла Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между союзниками «разбита вдребезги».
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари
Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево приземлился SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту находились 72 пассажира.
Обновлено вчера в 18:03
Экономика
Рождаемость в начале 2019 года выросла только в трех регионах России
Рождаемость по итогам января—марта 2019 года выросла только в трех российских регионах из 85.
Обновлено в 10:19
Культура
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Игры
Microsoft выпустила бесплатную браузерную версию Minecraft
Обновлено в 11:48
Наука
Химики построили прочную стену из графеновых кирпичей
Обновлено в 11:27