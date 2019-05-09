Политика
Трамп ввел новые санкции против ИранаРИА Новости вчера в 15:33
Текст указа распространил Белый дом. Ограничения затронут производство железа, стали, алюминия и меди в республике. Санкции направлены как против иранских производителей и собственников производства металлов в этой стране, так и против тех, кто торгует металлами из Ирана.
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Политика
В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».
Обновлено вчера в 20:17
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
Обновлено вчера в 20:20
Общество
Toyota и Panasonic создадут компанию по развитию сетевых технологий
Обновлено вчера в 22:54
Общество
Леди Гага сняла разом три платья на балу Met Gala 2019
Гага появилась на ковровой дорожке в пышном платье цвета фуксии с огромным шлейфом, который ей помогали перемещать несколько мужчин в строгих костюмах и с зонтами.
Обновлено 07 мая в 04:29
Общество
Более 400 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Пекине
Свыше 400 человек собрались в четверг на территории Пекинского выставочного комплекса, чтобы принять участие в акции "Бессмертный полк" по случаю празднования 74-й годовщины Победы.
Обновлено в 01:49
Футбол
Кокорин и Мамаев могут просить об УДО уже сейчас
Обновлено вчера в 10:01
Кино
Российские зрители выбрали любимые фильмы о войне
Обновлено вчера в 13:18
Общество
В КНДР прошел «Бессмертный полк»
В расположенной на северо-востоке КНДР свободной экономической зоне Расон (с центром в городе Раджин), где на совместном российско-корейском предприятии "РасонКонТранс" трудятся несколько десятков россиян и более сотни граждан Северной Кореи, сегодня было проведено шествие "Бессмертного полка" и возложение цветов к могилам воинов Советской Армии.
Обновлено в 00:45
Политика
Дональд Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «сорвал сделку» во время торговых переговоров, и пригрозил последствиями в виде тарифов.
Обновлено вчера в 22:41
ЖКХ
Оплата за ЖКХ озадачила жильцов пострадавшего дома в Магнитогорске
С жильцами пострадавшего дома в Магнитогорске встречался врио губернатора Алексей Текслер В ряде СМИ появилась сообщения о том, что в платежках появились пени за долги по неоплату услуг в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
Сахалинцы на КамАЗе сорвались с Солдатского моста и утонули
Страшная авария ранним утром 9 мая унесла жизнь нескольких сахалинцев. В Смирныховском районе мужчины на КамАЗе слетели с моста и утонули.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Зеленский расскажет о кадровых перестановках после инаугурации
Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что избранный украинский лидер расскажет о кадровых перестановках в стране после своей инаугурации.
Обновлено в 00:15
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Гаджеты
Новый Android Q адаптирован для устройств с поддержкой 5G
Обновлено вчера в 09:53
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено вчера в 09:15
Общество
«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам
Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено вчера в 04:32
Шоу-бизнес
Дети Алены Хмельницкой подружились с сыном ее гражданского мужа
Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес
16-летняя дочь Анны Плетневой сбежала за границу
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева является многодетной мамой и растит троих детей: 16-летнюю Варвару, 13-летнюю Марусю и 10-летнего Кирилла.
Обновлено вчера в 18:00
Технологии
Facebook запустит платежный сервис в WhatsApp
Компания Facebook разрабатывает платежный сервис в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает Financial Times.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Команда Зеленского назвала закон об украинском языке «кнутом»
Советник избранного президента Владимира Зеленского по международной политике Святослав Юраш заявил, что принятый Верховной радой закон об украинском языке является «кнутом», который может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали младенца
Известно, что сын Меган и Гарри стал седьмым в очереди на королевский престол, что он родился под знаком Тельца, как и его прабабушка Елизавета II, что у него пока нет титула Его Королевское Высочество и что родители больше всего хотят для малыша нормального детства.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
Девятилетнего ребёнка обвинили в убийстве своей матери в США
ИА «Ореанда-Новости» Девятилетнему мальчику из США предъявлены обвинения в убийстве собственной матери.
Обновлено в 02:14
Хоккей
«Сан-Хосе» стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли
"Сан-Хосе" на своем льду обыграл "Колорадо" в седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (3:2). "Шаркс" выиграл серию 4-3 и вышел в полуфинал, где сыграет с "Сент-Луисом".
Обновлено вчера в 23:34
Политика
В Венесуэле задержали вице-спикера Национальной ассамблеи
Первый вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан в связи с делом о попытке госпереворота в стране.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
В Курганской области из-за природного пожара эвакуировано село
Эвакуация была объявлена из-за угрозы природного пожара.
Обновлено вчера в 22:59