Политика

Трамп ввел новые санкции против ИранаРИА Новости 15:33

Президент США Дональд Трамп подписал в среду исполнительный указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране. Текст указа распространил Белый дом. Ограничения затронут производство железа, стали, алюминия и меди в республике.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Трамп ввел санкции после отказа Ирана исполнять часть ядерной сделки

РБК15:36

США ввели санкции против Ирана после его отказа выполнять СВПД

Коммерсантъ15:35

Трамп ввёл санкции в отношении металлургической отрасли Ирана

RT на русском15:01

США ввели санкции в отношении металлургической отрасли Ирана

ТАСС15:04

Трамп ввел санкции против производства металлов в Иране

Интерфакс15:02

Трамп ввел новые санкции против Ирана

РИА Новости15:33

Власти США предлагают Ирану вернуться к переговорам

Эхо Москвы15:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Кино

Четвертый эпизод «Игры престолов» назван провальным

Обновлено в 07:02
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Армия и оружие

Мадуро уволил из армии 55 военных после попытки госпереворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уволил из армии 55 военнослужащих в связи с их причастностью к попытке государственного переворота в республике.
Обновлено в 16:51
Экономика

Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира

Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено в 12:36
Политика

Трамп продлил санкции против ЦАР

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против Центральноафриканской республики, сообщил Белый дом.
Обновлено в 16:17
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено вчера в 04:10
Происшествия

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США

Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Музыка

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено в 05:55
Здоровье

На фоне роста цен на лук украинцам посоветовали заменить его крапивой

Обновлено в 07:25
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Происшествия

Автомобиль врезался в группу детей в Японии

Дети 2–3 лет были на прогулке, когда в них врезался автомобиль. Пострадали 13 детей и двое воспитателей.
Обновлено вчера в 23:40
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

Обновлено в 16:03
ЖКХ

Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома

Жители дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва 31 декабря, получили квитанции по оплате ЖКХ с 1 апреля: в этот день людям официально разрешили вернуться в свои квартиры, так как дом был признан пригодным для проживания.
Обновлено в 12:58
Игры

Игра Apex Legends от Electronic Arts появится на мобильных платформах

Обновлено в 01:31
Футбол

Боярский: «Вполне достаточно того наказания, которое понесли Кокорин и Мамаев»

Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал решение суда о назначении реального срока форварду питерской команды Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.
Обновлено в 13:37
Футбол

Блаттер подаст в суд на ФИФА с целью вернуть коллекцию часов

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер в ближайшее время подаст в суд на организацию.
Обновлено в 16:13
Спорт

Battle Pass к The International 2019 добавили в Dota 2

Обновлено вчера в 17:22
Армия и оружие

Истребитель времен ВОВ подняли со дна в Севастополе

Обновлено в 12:36
Общество

Глава минздрава Норвегии разрешила гражданам пить, курить и есть мясо

Назначенная несколько дней назад министром здравоохранения Норвегии популярная женщина-политик Сильви Листхёуг высказалась за право выбора граждан самим принимать решение об употреблении в пищу мяса, а также насчет алкоголя и курения.
Обновлено в 16:50
Происшествия

В Петербурге у женщины, разводившей крыс, временно забрали ребенка

Власти Калининского района Санкт-Петербурга помогут семье восьмилетней девочки, жившей в квартире с сотней декоративных крыс, которых выращивала для продажи ее мать, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
Обновлено в 09:01
Политика

Советник Терезы Мэй приедет в Москву на следующей неделе

Советник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по международным отношениям Кристиан Тернер запланировал визит в Москву на следующей неделе.
Обновлено в 15:38
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Министерство труда составило график праздничных выходных на 2020 год.
Обновлено вчера в 12:24
Экономика

Прибыль Toyota за прошлый год упала на четверть

Чистая прибыль японского производителя автомобилей Toyota Motor Company по итогам финансового года (завершился 31 марта 2019 г.) составила $16,9 млрд, что оказалось на четверть ниже, чем в прошлом году, следует из опубликованной отчетности компании.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Дима Билан признался, что подорвал здоровье на шоу «Голос»

Российский исполнитель Дима Билан в своей второй книге мемуаров под названием «Планета Билан», которая вышла из печати совсем недавно, признался, что сильно подорвал здоровье на проекте «Голос».
Обновлено в 13:08
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено вчера в 17:41
Футбол

ESPN: «Барселона» продаст Коутиньо

Решение о продаже 26-летнего хавбека утвердит совет директоров клуба, сообщает ESPN.
Обновлено в 16:50
Хоккей

Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу для участия в ЧМ

Обновлено в 12:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное