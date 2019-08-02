Политика
Трамп ввел новые пошлины на китайские товарыМеждународная жизнь 03:36
Президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября Соединенные Штаты вводят десятипроцентные пошлины на товары из Китая на сумму 300 миллиардов долларов. Новыми ставками будут облагаться смартфоны, одежда, игрушки и ряд других товаров.
Читать в источнике
Оценить50
с чего всё началось
"В ходе переговоров (с Китаем - ИФ) США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну, стоимостью $300 млрд", - написал он в твиттере.Интерфаксвчера в 13:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 10:28, Ашберн
Кино
Названа дата премьеры мультсериала «Сказочный патруль. Хроники чудес»
Напомним, в 2017 году мультсериал «Сказочный патруль» стал лауреатом премии «Икар», шоу также получило серебряную награду международной премии Cyber Sousa в номинации «Лучший иностранный анимационный сериал».
Обновлено вчера в 06:06
Политика
На Украине сообщили о допросах получающих российские паспорта жителей Донбасса
МИД Украины выражал протест в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке получения российского гражданства для всех жителей Донбасса.
Обновлено в 09:47
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста Малкома из «Барселоны»
Обновлено в 10:15
Происшествия
Российскую ЛГБТ-активистку убили из-за «слишком сильных оскорблений»
28-летний житель Петербурга сообщил следователям причину убийства ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 08:48
Политика
Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД
Москва предложила США и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.
Обновлено вчера в 18:22
Общество
В Швеции создали лицензию на попрошайничество
На государственном уровне запрета на попрошайничество в Швеции нет, но местные власти имеют полное право регулирования этой сферы.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения пешехода в Петербурге
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил открыть уголовное дело в связи с нападением на пешехода, сделавшего замечание водителю элитной иномарки.
Обновлено вчера в 09:01
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено в 08:42
Политика
В администрации США сообщили о введении новых санкций против России
Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:22
Гаджеты
Популярность услуги Trade-in в «Связном» выросла в шесть раз
С июля 2018 г. по июль 2019 г. число клиентов, воспользовавшихся программой обмена старых смартфонов на новые, увеличилось в шесть раз по сравнению с прошлым аналогичным периодом.
Обновлено в 06:17
Политика
Добровольно Севастополь на Украину не вернется – «Infosperber»
Добровольно Севастополь никогда не вернется в состав Украины.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
В Жуковском пройдут испытания нового бомбардировщика-ракетоносца
В подмосковном Жуковском пройдут испытания нового стратегического бомбардировщика-ракетоносца ПАК ДА.
Обновлено в 06:28
Экономика
Прибыль Chevron выросла на 26,3% благодаря увеличению добычи
Добыча нефти и газа выросла на 9,1% до 3,08 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Обновлено в 09:10
Политика
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке, но речи об увольнении не идет.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Технологии
Карты «Мир» оснастят отечественным чипом
АФК "Система" и "Ростех" оснастят карты "Мир" отечественным чипом, сообщили РИА Новости в пресс-службе одноименной платежной системы.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Ракетный корабль «Смерч» оснастили новейшей артиллерийской установкой
Российский модернизированный малый ракетный корабль "Смерч" получил новейшую артиллерийскую установку АК-176МА, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 20:53
Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодном августе
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко рассказал, что не стоит ждать теплого августа.
Обновлено вчера в 07:52
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Венгрии
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам первой свободной практики Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Обновлено в 06:55
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Обновлено в 01:39
Политика
Астраханский губернатор рассказал Путину о социальных переменах
Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин информировал президента Владимира Путина об обстановке в области.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Анастасию Волочкову укусило в море неизвестное существо
Звезда забралась в воду с целью поплавать «за всех своих поклонников», однако в какой-то момент ее укусило неизвестное существо.
Обновлено в 05:13
Политика
Трамп по телефону предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Обновлено вчера в 06:34