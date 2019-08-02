с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября Соединенные Штаты вводят десятипроцентные пошлины на товары из Китая на сумму 300 миллиардов долларов. Новыми ставками будут облагаться смартфоны, одежда, игрушки и ряд других товаров.

Кино Названа дата премьеры мультсериала «Сказочный патруль. Хроники чудес» Напомним, в 2017 году мультсериал «Сказочный патруль» стал лауреатом премии «Икар», шоу также получило серебряную награду международной премии Cyber Sousa в номинации «Лучший иностранный анимационный сериал».

Политика На Украине сообщили о допросах получающих российские паспорта жителей Донбасса МИД Украины выражал протест в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке получения российского гражданства для всех жителей Донбасса.

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Гаджеты Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках «Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

Происшествия Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.

Политика Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД Москва предложила США и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.

Общество В Швеции создали лицензию на попрошайничество На государственном уровне запрета на попрошайничество в Швеции нет, но местные власти имеют полное право регулирования этой сферы.

Происшествия Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения пешехода в Петербурге Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил открыть уголовное дело в связи с нападением на пешехода, сделавшего замечание водителю элитной иномарки.

Культура Умерла певица Александра Стрельченко Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".

Политика В администрации США сообщили о введении новых санкций против России Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.

Гаджеты Популярность услуги Trade-in в «Связном» выросла в шесть раз С июля 2018 г. по июль 2019 г. число клиентов, воспользовавшихся программой обмена старых смартфонов на новые, увеличилось в шесть раз по сравнению с прошлым аналогичным периодом.

Экономика Прибыль Chevron выросла на 26,3% благодаря увеличению добычи Добыча нефти и газа выросла на 9,1% до 3,08 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Политика Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке, но речи об увольнении не идет.

Шоу-бизнес В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.

Технологии Карты «Мир» оснастят отечественным чипом АФК "Система" и "Ростех" оснастят карты "Мир" отечественным чипом, сообщили РИА Новости в пресс-службе одноименной платежной системы.

Армия и оружие Ракетный корабль «Смерч» оснастили новейшей артиллерийской установкой Российский модернизированный малый ракетный корабль "Смерч" получил новейшую артиллерийскую установку АК-176МА, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, передает "Интерфакс".

Общество В Гидрометцентре предупредили о холодном августе Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко рассказал, что не стоит ждать теплого августа.

Автоспорт Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Венгрии Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам первой свободной практики Гран-при Венгрии "Формулы-1".

Финансы Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.

Политика ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.

Политика Астраханский губернатор рассказал Путину о социальных переменах Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин информировал президента Владимира Путина об обстановке в области.