Политика

США ввели очередные санкции против ИранаИзвестия вчера в 15:13

Президент США Дональд Трамп в среду, 8 мая, подписал указ о введении ограничительных мер в отношении добычи и производства металлов в Иране. Текст документа опубликовал Белый дом. Согласно указу, новые санкции затронут производство железа, стали, алюминия и меди в исламской республике.
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Главные новости к утру 9 мая

Коммерсантъ00:00

США обязали компании за три месяца свернуть торговлю металлами с Ираном

Известиявчера в 17:00

Трамп ввёл санкции в отношении металлургической отрасли Ирана

RT на русскомвчера в 15:01

Трамп ввел новые санкции против Ирана

РИА Новостивчера в 15:33

США ввели санкции в отношении металлургической отрасли Ирана

ТАССвчера в 15:04

Трамп ввел санкции против производства металлов в Иране

Интерфаксвчера в 15:02

Трамп ввел санкции после отказа Ирана исполнять часть ядерной сделки

РБКвчера в 15:36
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Происшествия

На Алтае возобновили поиск тел погибших под лавиной

Обновлено вчера в 22:57
Общество

Гороскоп на 9 мая

Гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день.
Обновлено вчера в 18:30
Общество

«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам

Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено вчера в 04:32
Кино

Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов

Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия

Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100

ЧП в Шереметьево Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки

На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия

В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома

Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Кино

Роберт Дауни мл. не хотел произносить главную фразу «Мстителей 4»

Ключевую фразу фильма "Мстители 4: Финал", которую в одной из последних сцен произносит Тони Старк, придумали не сценаристы или режиссеры картины.
Обновлено вчера в 12:50
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено 06 мая в 13:56
Музыка

Появилась запись первой репетиции Сергея Лазарева для «Евровидения»

Обновлено 07 мая в 11:25
Экономика

Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира

Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено вчера в 12:36
Кино

Растолстевший и обросший Тор из «Мстителей» превратился в мем

Растолстевший бог грома стал объектом многочисленных шуток в соцсети Twitter.
Обновлено вчера в 13:55
Общество

Площадь природных пожаров в Иркутской области выросла до 13 тыс. га

Обновлено 07 мая в 23:40
Игры

Симулятор выживания Conan Exiles обзавёлся новым дополнением и стал бесплатным до 12 мая

Компания Funcom объявила об очередных бесплатных выходных в симуляторе выживания Conan Exiles — акция стартовала сегодня и продлится до 12 мая включительно.
Обновлено вчера в 15:51
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено вчера в 16:59
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия

Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии

Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.
Обновлено вчера в 09:21
Общество

Паром «Балтийск» остался без топлива, а Калининград без морского сообщения с остальной страной

Обновлено вчера в 18:07
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Иран частично приостанавливает выполнение условий ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Рухани объявил о том, что страна прекратит выполнение некоторых обязательств по соглашению о ядерной программе 2015 года.
Обновлено вчера в 03:05
Политика

Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки

Обновлено вчера в 20:34
Авто

Honda раскрыла имя нового электрокара

Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от скоростного терминала — 30 минут.
Обновлено вчера в 03:49
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено 07 мая в 13:07
Происшествия

«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день

Обновлено вчера в 11:02
Кино

Режиссер «Игры престолов» объяснил равнодушие Джона Сноу к лютоволку Призраку

Режиссер четвертой серии финального сезона "Игры престолов" Дэвид Наттер рассказал, почему Джон Сноу проявил равнодушие к своему лютоволку Призраку.
Обновлено вчера в 23:07
Общество

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено вчера в 15:56
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено 07 мая в 04:10
Политика

В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»

Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия

Основателя «Петронефти» объявили в розыск из-за грязной нефти в «Дружбе»

Основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев объявлен в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба».
Обновлено вчера в 15:54
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