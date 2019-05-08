Политика
США ввели очередные санкции против ИранаИзвестия вчера в 15:13
Президент США Дональд Трамп в среду, 8 мая, подписал указ о введении ограничительных мер в отношении добычи и производства металлов в Иране. Текст документа опубликовал Белый дом. Согласно указу, новые санкции затронут производство железа, стали, алюминия и меди в исламской республике.
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Происшествия
На Алтае возобновили поиск тел погибших под лавиной
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Гороскоп на 9 мая
Гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день.
Обновлено вчера в 18:30
Общество
«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам
Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено вчера в 04:32
Кино
Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов
Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
ЧП в Шереметьево Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки
На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома
Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Кино
Роберт Дауни мл. не хотел произносить главную фразу «Мстителей 4»
Ключевую фразу фильма "Мстители 4: Финал", которую в одной из последних сцен произносит Тони Старк, придумали не сценаристы или режиссеры картины.
Обновлено вчера в 12:50
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено 06 мая в 13:56
Музыка
Появилась запись первой репетиции Сергея Лазарева для «Евровидения»
Обновлено 07 мая в 11:25
Экономика
Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира
Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено вчера в 12:36
Кино
Растолстевший и обросший Тор из «Мстителей» превратился в мем
Растолстевший бог грома стал объектом многочисленных шуток в соцсети Twitter.
Обновлено вчера в 13:55
Общество
Площадь природных пожаров в Иркутской области выросла до 13 тыс. га
Обновлено 07 мая в 23:40
Игры
Симулятор выживания Conan Exiles обзавёлся новым дополнением и стал бесплатным до 12 мая
Компания Funcom объявила об очередных бесплатных выходных в симуляторе выживания Conan Exiles — акция стартовала сегодня и продлится до 12 мая включительно.
Обновлено вчера в 15:51
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено вчера в 16:59
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии
Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.
Обновлено вчера в 09:21
Общество
Паром «Балтийск» остался без топлива, а Калининград без морского сообщения с остальной страной
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»
Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Иран частично приостанавливает выполнение условий ядерной сделки
Президент Ирана Хасан Рухани объявил о том, что страна прекратит выполнение некоторых обязательств по соглашению о ядерной программе 2015 года.
Обновлено вчера в 03:05
Политика
Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
Обновлено вчера в 20:34
Авто
Honda раскрыла имя нового электрокара
Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от скоростного терминала — 30 минут.
Обновлено вчера в 03:49
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Происшествия
«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день
Обновлено вчера в 11:02
Кино
Режиссер «Игры престолов» объяснил равнодушие Джона Сноу к лютоволку Призраку
Режиссер четвертой серии финального сезона "Игры престолов" Дэвид Наттер рассказал, почему Джон Сноу проявил равнодушие к своему лютоволку Призраку.
Обновлено вчера в 23:07
Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено вчера в 15:56
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено 07 мая в 04:10
Политика
В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»
Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия
Основателя «Петронефти» объявили в розыск из-за грязной нефти в «Дружбе»
Основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев объявлен в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба».
Обновлено вчера в 15:54