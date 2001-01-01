Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20RT на русском 10:12

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Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.

Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

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