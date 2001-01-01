Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20RT на русском 10:12
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
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Президент примет решение после встречи… Мы готовы продвигаться вперед на условиях, которые мы выдвинули, если Китай хочет двигаться к сделке. Если Китай этого не хочет, то президент Трамп будет только рад сделать ход по пошлинам.
— Стивен Мнучин, американский предпринимательПарламентская газета вчера в 10:50
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Провал переговоров Трампа с Си Цзиньпином на G20 приведет к новым пошлинам
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Трамп примет решение о новых пошлинах на китайские товары после встречи с Си Цзиньпином
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