Политика

Трамп встретится с Путиным на саммите G20Москва 24 вчера в 22:12

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что встретится с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20. Президент США заявил, что намерен "поладить" с российским и китайским лидерами и выразил надежду, что "так и будет".
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США рассказали, что Трамп планирует обсудить с Путиным на саммите G20

Коммерсантъвчера в 20:22

В Белом доме назвали темы переговоров Путина и Трампа на G20

Газета.Ru02:46

Названы темы переговоров Путина и Трампа на саммите G20

Известиявчера в 21:35

В США объявили о встрече Путина и Трампа на G20

РБКвчера в 19:28

Что президент США намерен обсудить на переговорах с Путиным

RT на русском03:25

Трамп встретится с Путиным

Lenta.ruвчера в 19:09

Администрация США ожидает, что у Трампа на полях G20 пройдет восемь двусторонних встреч

ТАССвчера в 19:23
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:53, Вашингтон
Политика

Лавров: ситуация вокруг Ирана развивается по очень плохому сценарию

Санкции США против высшего руководства Ирана означают, что ситуация развивается по очень плохому сценарию.
Обновлено в 06:06
Политика

Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний

Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы покинула зал заседаний ПАСЕ до среды, заявила ранее во вторник первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Обновлено в 05:27
Экономика

Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен

Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие

Международный военно-технический форум «Армия-2019» начинает работу

Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Политика

В Грузии новым спикером парламента избрали лидера правящей партии

На пост спикера парламента Грузии избрали лидера правящей партии «Грузинская мечта» Арчила Талаквадзе вместо ушедшего в отставку на фоне протестов Ираклия Кобахидзе.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Росздравнадзор проверил онкодиспансер в Воронеже после гибели пациента

2 мая в Воронежском онкодиспансере во время медицинской процедуры погибла 51-летняя пациентка, которая проходила лечение в медучреждении в течение двух лет.
Обновлено в 06:17
Экономика

Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России

Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
Экономика

Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

Кремль: никто не собирается запрещать гражданам РФ ездить в Грузию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что россиянам не будут запрещать поездки в Грузию.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие

ВСУ показали применение ПТРК по территории ДНР и заявили о «10 ликвидированных»

Обновлено в 03:12
Общество

Назван самый агрессивный город России

Самым агрессивным городом России стал Ростов-на-Дону.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

Путин приказал привести армию в полную боевую готовность

По замыслу, с шести утра в высшую степень боевой готовности должны привести часть войск Южного и Восточного военных округов, полный армейский состав Центрального военного округа (включает воинские части Сибирского, Уральского и Приволжского федеральных округов), а также некоторые соединения Воздушно-десантных войск и транспортной авиации.
Обновлено вчера в 05:12
Футбол

Анюков вошел в тренерский штаб Семака в «Зените»

Обновлено в 06:47
Происшествия

Топ-менеджмент «Аэрофлота» лишился премий после катастрофы SSJ 100

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании сообщил, что из-за авиакатастрофы пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) топ-менеджмент "Аэрофлота" не получит премий, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:50
Общество

Кремль отказался комментировать траты Мантурова в командировках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать командировочные расходы главы Минпромторга Дениса Мантурова и переадресовал этот вопрос в правительство и в само министерство.
Обновлено в 06:42
Авто

BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next

В движение концепт-кар приводится 600-сильной гибридной силовой установкой на базе новейшей 2,0-литровой «турбочетверки» и двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях.
Обновлено в 04:59
Экономика

Ростовский «Ростсельмаш» может остановить работу завода

Ростовский комбайновый завод «Ростсельмаш» в случае отсутствия в дальнейшем государственной поддержки в скором времени может приостановить работу и как следствие — сократить штат.
Обновлено в 02:48
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Политика

Трамп задумался о выходе из военного договора с Японией

Источники агентства Bloomberg сообщили, что Трамп в последнее время выражал недовольство положениями договора с Японией, которые считает несправедливыми по отношению к США.
Обновлено в 01:37
Армия и оружие

На «Армии-2019» рассекретили новейший вертолет «Ночной охотник»

Как отметили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России", представленный на форуме Ми-28НМ является первым серийным образцом модернизированного "Ночного охотника".
Обновлено в 07:15
Общество

Разный проходной балл для девочек и мальчиков не сочли нарушением

22 мая стало известно, что в пермской гимназии проходной балл для поступающих мальчиков был ниже, чем для девочек — 65,7 против 69,1. В результате в учебное заведение не приняли около 20 девочек.
Обновлено в 07:29
Технологии

МТС впервые за 13 лет поменял логотип

Обновлено в 02:31
Экономика

Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине

Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено в 02:07
Происшествия

В Петербурге задержали новгородца за пост в «ВКонтакте»

В Северной столице задержали активиста и приверженца националистических взглядов Владимира Тимошенко, пишет ЗакС.ру.
Обновлено в 05:45
Происшествия

В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

Мантуров заявил о готовности С-500 «Прометей» к серийному производству

Глава Минпромторга подчеркнул, что в ходе испытаний были подтверждены основные характеристики новейшей ЗРС и она готова к запуску в серийное производство.
Обновлено в 02:45
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