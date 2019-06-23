В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и ТрампаExpert.ru вчера в 08:40

с чего всё началось

Глава пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам представителя Кремля, для начала надо дождаться саммита «большой двадцатки» в Японии.

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

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