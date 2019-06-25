Политика
Трамп встретится с Путиным на саммите G20РИА Новости 19:10
Президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" 28-29 июня в японской Осаке, также в программе встречи с другими мировыми лидерами, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:48, Вашингтон
Происшествия
Во Франции пассажирский самолет врезался в аэропорт
Во Франции самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта после приземления. Об этом 25 июня сообщил портал The Daily Star.
Обновлено в 21:25
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено в 10:39
Происшествия
В Казахстане после серии взрывов боеприпасов эвакуируют жителей
В городе Арысь Туркестанской области Казахстана на складах боеприпасов воинской части произошла серия взрывов.
Обновлено в 05:59
Космос
«Самый сложный запуск» ракеты Falcon Heavy отложен
Запуск Falcon Heavy, который Илон Маск ранее назвал одним из самых сложных в истории ракеты, отложен на три часа.
Обновлено в 22:21
Баскетбол
Лука Дончич стал новичком года в НБА
Обновлено в 21:22
Происшествия
В Красноярске пассажиры и кондуктор приняли роды в автобусе
Женщина родила в салоне движущегося маршрутного автобуса в Красноярске, роды помогали принимать пассажиры и кондуктор, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.
Обновлено в 22:36
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено вчера в 11:11
Армия и оружие
Путин поручил привести войска ЦВО в полную боевую готовность
Кроме подразделений ЦВО, в мероприятиях задействованы часть войск Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 04:35
Кино
Дэнни Бойл работает над триквелом «28 дней спустя»
Обновлено в 08:42
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Технологии
Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус
Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
Политика
После протестов в Тбилиси Грузия изменит систему выборов в парламент
Протесты в Тбилиси: 20 июня в центре Тбилиси прошла массовая акция протеста, причиной которой стало выступление российского депутата-коммуниста Сергея Гаврилова.
Обновлено в 06:14
Космос
«Союз МС-11» с тремя космонавтами на борту отстыковался от МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-11» с российским космонавтом Олегом Кононенко, канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн на борту успешно отстыковался от МКС.
Обновлено в 19:44
Общество
В Екатеринбурге пройдет очередной суд из-за авторских прав на фото памятников
Обновлено в 07:24
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Шоу-бизнес
Мадонна раскрыла секрет, зачем носит повязку на один глаз
Фанаты стали переживать, уж не случилось ли с певицей что-то, может проблемы со здоровьем глаз.
Обновлено в 19:00
Здоровье
Дети из Забайкалья приехали на лечение в Москву по программе Наццентра
Первая группа тяжелобольных детей из Забайкальского края в сопровождении родителей прибыла в Москву на лечение по программе Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям "Область здоровья", сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Обновлено в 22:42
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено в 18:07
Экономика
ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов.
Обновлено в 03:03
Политика
Пушков ответил на угрозы Украины покинуть ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков 25 июня прокомментировал намерения главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимира Арьева покинуть организацию, если полномочия Москвы восстановят.
Обновлено в 20:45
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Политика
Поймавшему Гайзера и Хорошавина генералу ФСБ прочат отставку
«Гроза губернаторов» О скорой отставке главы Управления «К» ФСБ РФ Ивана Ткачева «Росбалту» сообщили источники в спецслужбе.
Обновлено в 10:30
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Здоровье
Туристка сломала ноготь в отпуске и заплатила 2,5 тысячи долларов за его лечение
Туристка из Австралии сломала ноготь в отпуске и заплатила 2,5 тысячи долларов за его лечение.
Обновлено в 15:01
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Экономика
Rambler Group хочет провести IPO
На какой бирже компания проведет IPO, в компании пока не обсуждали, сказал Абрамян.
Обновлено в 07:17
Футбол
Определились четвертьфинальные пары Кубка Америки
Сегодня состоялись последние матчи группового этапа Кубка Америки-2019, и стали известны составы четвертьфинальных пар.
Обновлено в 20:59