Трамп встретится с Путиным на саммите G20Москва 24 вчера в 22:12

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что встретится с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20. Президент США заявил, что намерен "поладить" с российским и китайским лидерами и выразил надежду, что "так и будет".

Трамп встретится с Путиным на саммите G20

Политика Российские министры ночуют в президентских номерах Другие сотрудники ведомства в командировках тоже проводили время с комфортом.

Шоу-бизнес 18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике Фотографию Соня Киперман опубликовала в Instagram. У дочери Веры Брежневой более 100 тысяч подписчиков в социальной сети.

Экономика Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

Политика Косачев заявил о попытках облить Россию грязью в ПАСЕ Несмотря на положительный для России результат голосования членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), высказавшихся за возвращение нашей страны в состав Ассамблеи, оппоненты России все же вновь попытались облить ее грязью.

Армия и оружие ВКС получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М Авиационный комплекс имени Ильюшина передал Воздушно-космическим силам России два модернизированных тяжелых транспортника Ил-76МД-М, еще один будет передан до конца года, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.

Футбол Влашич получил травму в матче за сборную Хорватии Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму в игре 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы.

Общество Депутаты Екатеринбурга попросят Куйвашева заморозить рост тарифов ЖКХ Дума Екатеринбурга решила обратиться к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой принять меры и заморозить темпы роста тарифов на коммунальные услуги.

Экономика Минэкономразвития назвало 11 самых проблемных российских моногородов Минэкономразвития отнесло к самым проблемным российским моногородам 11 — Бакал и Верхний Уфалей (Челябинская область), поселки Новопавловка, Первомайский и Вершино-Дарасунский (Забайкальский край), село Туим и поселок Вершина Теи (Хакасия), городские поселения Надвоицы и Лахденпохья (Карелия), поселки Бытошь и Белая Березка (Брянская область).

Музыка Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало» Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».

Армия и оружие Мантуров обозначил сроки поставки С-400 Турции Первые поставки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 Турции начнутся в ближайшее время, все необходимые решения для этого уже приняты.

Наука Ученые обнаружили в Якутии обработанный человеком бивень мамонта Палеонтологи Академии наук Якутии во время экспедиции на острове Котельный Новосибирских островов обнаружили скелет мамонта и бивень весом более 23 кг, на котором обнаружены следы обработки, совершенной, предположительно, древним человеком.

Здоровье Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Культура Актёры МХАТа попросили Путина вернуть Дорониной должность худрука Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТа имени Горького более 30 лет.

Общество Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.

Экономика У экс-владельца банка «Югра» отсудили 17 млрд рублей Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Альфа-банка» к восьми связанным с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным компаниям на 16,8 млрд рублей.

Происшествия На военном складе в Казахстане продолжаются взрывы На юге Казахстана на военном складе продолжаются взрывы.