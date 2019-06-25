Политика
Трамп встретится с Путиным на саммите G20Москва 24 вчера в 22:12
Ранее Дональд Трамп подтвердил, что встретится с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20. Президент США заявил, что намерен "поладить" с российским и китайским лидерами и выразил надежду, что "так и будет".
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:23, Вашингтон
Общество
Аршавин отказал двухлетней дочери в прописке
Обновлено вчера в 16:33
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено вчера в 10:39
Политика
Украина выставила ПАСЕ ультиматум из-за победы России: «Все на выход»
Ранее СМИ писали, что Украина начала шантажировать Европу выходом из ПАСЕ.
Обновлено в 02:27
Политика
Российские министры ночуют в президентских номерах
Другие сотрудники ведомства в командировках тоже проводили время с комфортом.
Обновлено вчера в 19:08
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике
Фотографию Соня Киперман опубликовала в Instagram. У дочери Веры Брежневой более 100 тысяч подписчиков в социальной сети.
Обновлено вчера в 23:57
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Политика
Косачев заявил о попытках облить Россию грязью в ПАСЕ
Несмотря на положительный для России результат голосования членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), высказавшихся за возвращение нашей страны в состав Ассамблеи, оппоненты России все же вновь попытались облить ее грязью.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
ВКС получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М
Авиационный комплекс имени Ильюшина передал Воздушно-космическим силам России два модернизированных тяжелых транспортника Ил-76МД-М, еще один будет передан до конца года, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.
Обновлено вчера в 20:11
Экономика
Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля
С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено вчера в 14:14
Футбол
Влашич получил травму в матче за сборную Хорватии
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил травму в игре 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 16:39
Общество
Депутаты Екатеринбурга попросят Куйвашева заморозить рост тарифов ЖКХ
Дума Екатеринбурга решила обратиться к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой принять меры и заморозить темпы роста тарифов на коммунальные услуги.
Обновлено в 02:44
Экономика
Минэкономразвития назвало 11 самых проблемных российских моногородов
Минэкономразвития отнесло к самым проблемным российским моногородам 11 — Бакал и Верхний Уфалей (Челябинская область), поселки Новопавловка, Первомайский и Вершино-Дарасунский (Забайкальский край), село Туим и поселок Вершина Теи (Хакасия), городские поселения Надвоицы и Лахденпохья (Карелия), поселки Бытошь и Белая Березка (Брянская область).
Обновлено в 02:00
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
В Башкирии от удара молнии погибла женщина
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Мантуров обозначил сроки поставки С-400 Турции
Первые поставки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 Турции начнутся в ближайшее время, все необходимые решения для этого уже приняты.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Узбекистан закупил российские бронеавтомобили «Тигр»
Обновлено в 03:18
Наука
Ученые обнаружили в Якутии обработанный человеком бивень мамонта
Палеонтологи Академии наук Якутии во время экспедиции на острове Котельный Новосибирских островов обнаружили скелет мамонта и бивень весом более 23 кг, на котором обнаружены следы обработки, совершенной, предположительно, древним человеком.
Обновлено вчера в 03:22
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Футбол
Бузова предложила Глушакову работу
Обновлено вчера в 23:01
Культура
Актёры МХАТа попросили Путина вернуть Дорониной должность худрука
Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТа имени Горького более 30 лет.
Обновлено вчера в 17:39
Общество
Министр образования Хакасии перепутала автора «Горя от ума»
Обновлено в 02:03
Космос
Телескоп Subaru идентифицирует внешний край системы Млечного Пути
Обновлено вчера в 08:37
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей
Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 00:50
Экономика
У экс-владельца банка «Югра» отсудили 17 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Альфа-банка» к восьми связанным с бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным компаниям на 16,8 млрд рублей.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Новейший БТР К-16 «Бумеранг» пройдет государственные испытания в июле
Новейший бронетранспортер (БТР) К-16 на перспективной колесной платформе "Бумеранг" приступит к государственным испытаниям этим летом.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
На военном складе в Казахстане продолжаются взрывы
На юге Казахстана на военном складе продолжаются взрывы.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину
По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.
Обновлено в 02:18