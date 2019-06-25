Политика

Трамп встретится с Путиным на полях саммита G20iReactor вчера в 21:01

Американский лидер Дональд Трамп намерен провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20, который пройдет в Японии 28-29 июня. Соответствующее заявление сделал представитель Белого дома, добавив, что президент США планирует встречи с несколькими мировыми главами.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Названы темы переговоров Путина и Трампа на саммите G20

Известиявчера в 21:35

Названы темы встречи Трампа и Путина на G20

Газета.Ruвчера в 19:24

В Вашингтоне рассказали, сколько встреч запланировано у Трампа на G20

Life.ruвчера в 19:34

Трамп встретится с Путиным

Lenta.ruвчера в 19:09

В Белом доме назвали темы переговоров Путина и Трампа на G20

RT на русскомвчера в 19:37

Трамп встретится с Путиным на саммите G20

РИА Новостивчера в 19:10

Администрация США ожидает, что у Трампа на полях G20 пройдет восемь двусторонних встреч

ТАССвчера в 19:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:52, Вашингтон
Политика

ПАСЕ проголосовала за возвращение России

Во вторник, 25 июня депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в Ассамблее (118 проголосовали «за», 62 «против», 10 «воздержались»).
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

Задержан подозреваемый отравитель с газировкой

Ранее сообщалось о том, что в центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а после того, как жертвы теряют сознание, грабят их.
Обновлено в 01:39
Политика

У Роспотребнадзора возникли претензии к качеству грузинского вина

О претензиях к качеству грузинского вина Роспотребнадзор заявил спустя три дня после решения российских властей закрыть прямое авиасообщение с Грузией.
Обновлено вчера в 07:04
Происшествия

Город в Казахстане эвакуируют из-за пожара на складе боеприпасов

Обновлено в 00:46
Здоровье

Врач назвала внешние признаки онкологии

Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия

Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына

Отец Ахмеда Барзаева, который 23 июня совершил нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, публично отказался от церемонии похорон и траура по сыну.
Обновлено вчера в 11:22
Космос

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

Обновлено в 00:32
Происшествия

Опубликованы фото и видео последствий урагана в Татарстане

Главное управление МЧС России по РТ опубликовало фотографии последствий сильного шквалистого ветра, пронесшегося по Татарстану в понедельник днем.
Обновлено в 00:06
Общество

Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено вчера в 10:01
Армия и оружие

Войска ЦВО приведены в полную боевую готовность по поручению Путина

Обновлено вчера в 05:30
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено вчера в 12:30
Общество

«Город абсурда»: архитектор Кубенский разносит современную застройку Екатеринбурга

Обновлено в 01:30
Происшествия

В Китае мужчина поймал выпавшего из окна ребенка

Житель китайской провинции Гуйчжоу на лету поймал ребенка, выпавшего из окна третьего этажа, сообщило 24 июня агентство CCTV+.
Обновлено вчера в 20:47
Здоровье

Роскачество подвело итоги исследования детского питания

Роскачество завершило исследование детского питания, а именно - сухих молочных смесей 21 бренда российского и импортного производства по цене от 53 до 288 рублей за сто граммов.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Валентин Гафт винит себя в смерти дочери

Советский и российский артист театра и кино Валентин Гафт рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.
Обновлено вчера в 13:20
Футбол

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков

Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:23
Общество

СМИ «уволили» вице-мэра Новосибирска

Заместитель мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин, который курировал департамент энергетики и ЖКХ, транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, департамент по ЧС и мобилизационной работе, написал заявление об уходе с поста.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу

На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Красноярске пассажиры и кондуктор приняли роды в автобусе

Женщина родила в салоне движущегося маршрутного автобуса в Красноярске, роды помогали принимать пассажиры и кондуктор, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:36
Политика

Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку

С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.
Обновлено вчера в 12:15
Футбол

«Уфа» проиграла австрийскому «Хорну» в товарищеском матче

«Уфа» проиграла австрийскому клубу «Хорн» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу австрийцев.
Обновлено вчера в 13:57
Технологии

МТС впервые за 13 лет сменил логотип

Российский оператор МТС впервые за 13 лет провёл масштабный ребрендинг, сменив логотип и слоган.
Обновлено вчера в 17:45
Общество

Уральского блогера Соколовского задержали за пикет на Красной площади

Обновлено в 01:47
Авто

Британец разогнал трактор до 167 километров в час

Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, побив рекорд скорости среди этого типа техники, пишет журнал "За рулем".
Обновлено вчера в 22:36
Политика

Трамп заявил, что вправе начать войну с Ираном без одобрения конгресса

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что у него достаточно полномочий, чтобы начать военные действия против Ирана без одобрения конгресса.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий

В России в целях борьбы с безработицей среди молодёжи может появиться национальный шорт-лист дефицитных рабочих профессий, по которым остро не хватает специалистов.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье

Критически толстая женщина продумала свои похороны и продолжила есть

Обновлено вчера в 23:53
Шоу-бизнес

Подурневшая после пластики Линда Евангелиста сильно поправилась

В Сети уверены, что Евангелиста сильно поправилась, стала выглядеть неухоженной и явно перебарщивает с пластикой.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Гройсман прокомментировал возвращение России в ПАСЕ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 01:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное