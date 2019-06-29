Политика
Трамп прибыл на встречу с Ким Чен ЫномNews.ru 01:47
Отмечается, что Трамп совместно с главой Южной Кореи осмотрел позиции КНДР на границе двух Корей с наблюдательного пункта. Пребывание американского президента в демилитаризованной зоне ограничено 15 минутами. Южнокорейское телевидение ведёт прямую трансляцию.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:19, Ашберн
Политика
Матвиенко заявила об отсутствии конфликта РФ с Грузией
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между российской стороной и Грузией нет никакого конфликта, передает ТАСС.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Политика
Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине
Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев поспорили из-за перевода высказывания президента США Дональда Трампа о российском коллеге Владимире Путине.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Грузинская оппозиция начала шествие в Тбилиси
Обновлено вчера в 11:53
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено вчера в 03:11
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 5 3600 протестировали в CPUBenchmark
Процессор Ryzen 5 3600, продажи которого стартуют 7 июля, протестировали в бенчмарке CPUBenchmark.
Обновлено в 09:40
Авто
Эксперты перевели названия китайских автомобилей
Обновлено в 09:04
Наука
Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей
Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.
Обновлено в 03:03
Политика
Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле Скрипалей
Президент Владимир Путин на саммите «большой двадцатки» в Осаке жестко и откровенно поговорил с премьером Великобритании Терезой Мэй о деле Скрипалей, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:55
Общество
Дорожники начали расчищать улицы Тулуна после подтопления
В Тулунском районе в воскресенье, 30 июня, для организации транспортного сообщения, перевозок жителей и продуктов питания дорожные службы начали расчищать улицы города Тулуна после подтопления.
Обновлено в 07:17
Политика
Путин дал срочное поручение по наводнению в Иркутской области
Президент России Владимир Путин поручил срочно начать выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:39
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Кино
Шойгу: Минобороны откроет киностудию
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что ведомство готовится создать студию, где будут снимать отечественные фильмы на патриотические темы.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Чемезов сообщил о начале производства С-500
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:58
Политика
Чемезов оценил свою влиятельность в России
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов не ощущает себя одним из самых влиятельных людей в России.
Обновлено в 09:12
Музыка
Николай Носков снова запел после инсульта
Обновлено в 09:00
Футбол
Руни назвал ван Гала, а не Фергюсона лучшим тренером в своей карьере
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне выступающий за «Ди-Си Юнайтед» в MLS, рассказал, кого считает лучшим тренером в его карьере.
Обновлено в 06:08
Игры
В Steam нашли поддельный Cyberpunk
Обновлено в 08:02
Авто
Эксперты рассказали, зачем в США ставили на машины «акульи плавники»
Эксперты рассказали, зачем в США во второй половине XX века ставили на машины «акульи плавники». Стиль просуществовал до 60-х годов.
Обновлено вчера в 10:25
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова уговорила мужа сфотографироваться для журнала
Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов.
Обновлено в 08:19
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с возвращением украинских моряков
После инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года Россия арестовала 24 украинских моряка, на этой неделе президент Украины попросил вернуть их обратно Россия в рабочем порядке решит вопрос с украинскими моряками, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя обращение главы Украины Владимира Зеленского с просьбой вернуть задержанных, пишут РИА Новости.
Обновлено вчера в 04:05
Космос
SpaceX потеряла связь с тремя спутниками
Американская компания SpaceX, запустившая на околоземную орбиту 60 спутников в рамках миссии Starlink, потеряла связь с тремя из них.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия
В центре Москвы избили девушку-режиссера
Начинающего режиссера Агнию Галданову избили в центре российской столицы. Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:15
Авто
Мировой авторынок в мае снизился на 7%
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч
29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.
Обновлено в 04:01
Общество
В Китае построили крупнейший в мире аэропорт
В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
Обновлено вчера в 23:26