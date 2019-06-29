Политика

Трамп прибыл на встречу с Ким Чен ЫномNews.ru 01:47

Отмечается, что Трамп совместно с главой Южной Кореи осмотрел позиции КНДР на границе двух Корей с наблюдательного пункта. Пребывание американского президента в демилитаризованной зоне ограничено 15 минутами. Южнокорейское телевидение ведёт прямую трансляцию.
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Дональд Трамп назвал продуктивной встречу с Ким Чен Ыном в буферной зоне

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RuNews24.ru27 июня в 23:17
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:19, Ашберн
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Процессор Ryzen 5 3600, продажи которого стартуют 7 июля, протестировали в бенчмарке CPUBenchmark.
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Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей

Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.
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Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле Скрипалей

Президент Владимир Путин на саммите «большой двадцатки» в Осаке жестко и откровенно поговорил с премьером Великобритании Терезой Мэй о деле Скрипалей, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:55
Общество

Дорожники начали расчищать улицы Тулуна после подтопления

В Тулунском районе в воскресенье, 30 июня, для организации транспортного сообщения, перевозок жителей и продуктов питания дорожные службы начали расчищать улицы города Тулуна после подтопления.
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Политика

Путин дал срочное поручение по наводнению в Иркутской области

Президент России Владимир Путин поручил срочно начать выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области, передает РИА "Новости".
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Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
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Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что ведомство готовится создать студию, где будут снимать отечественные фильмы на патриотические темы.
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Обновлено в 08:58
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Чемезов оценил свою влиятельность в России

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов не ощущает себя одним из самых влиятельных людей в России.
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Николай Носков снова запел после инсульта

Обновлено в 09:00
Футбол

Руни назвал ван Гала, а не Фергюсона лучшим тренером в своей карьере

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне выступающий за «Ди-Си Юнайтед» в MLS, рассказал, кого считает лучшим тренером в его карьере.
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В Steam нашли поддельный Cyberpunk

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Эксперты рассказали, зачем в США ставили на машины «акульи плавники»

Эксперты рассказали, зачем в США во второй половине XX века ставили на машины «акульи плавники». Стиль просуществовал до 60-х годов.
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Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов.
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Политика

Путин прокомментировал ситуацию с возвращением украинских моряков

После инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года Россия арестовала 24 украинских моряка, на этой неделе президент Украины попросил вернуть их обратно Россия в рабочем порядке решит вопрос с украинскими моряками, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя обращение главы Украины Владимира Зеленского с просьбой вернуть задержанных, пишут РИА Новости.
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Космос

SpaceX потеряла связь с тремя спутниками

Американская компания SpaceX, запустившая на околоземную орбиту 60 спутников в рамках миссии Starlink, потеряла связь с тремя из них.
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Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
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Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе Северной и Южной Кореи

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В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

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Обновлено вчера в 15:59
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Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч

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В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта Дасин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
Обновлено вчера в 23:26
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