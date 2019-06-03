Политика

Трамп встретился с Елизаветой IIГазета.Ru 07:38

Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN. Это первый официальный прием Трампа в двухдневном официальном визите в Соединенное Королевство.
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Фото дня: 3 июня

Коммерсантъ13:18

Президент США встретился с британской королевой

Телеканал 360°09:36

Трамп встретился с Елизаветой II

Газета.Ru07:38

Трамп встретился с Елизаветой II

RT на русском08:06

Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце

ТАСС07:59

Трамп встретился с Елизаветой II в Букингемском дворце

РЕН ТВ08:29

Появилось видео встречи Трампа с Елизаветой II в Лондоне

ФАН08:48
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Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:58
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Происшествия

Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области Конькова

Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате 700 млн руб. из бюджета области.
Обновлено в 11:53
Авто

Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Общество

В России выросло число острых отравлений алкоголем

"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
ЖКХ

Минстрой призвал отказаться от установки счетчиков тепла

Минстрой предложил отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках. Об этом сообщила «Российская газета».
Обновлено в 04:46
Политика

Комитет ПАСЕ предложил РФ принять участие в июньской сессии Ассамблеи

Регламентный комитет ПАСЕ принял в понедельник проект резолюции, в которой предлагает разрешить России принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.
Обновлено в 14:05
Футбол

Украина разгромила Панаму и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ-2019

Сборная Украины разгромила команду Панамы (4:1) в матче 1/8 финала молодежного чемпионата мира (U-20).
Обновлено в 13:56
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Политика

МВД РФ: Тысячи жителей Донбасса обратились за российским гражданством

Несколько тысяч граждан самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились в Россию с заявлениями о гражданстве.
Обновлено в 13:08
Авто

GM-АвтоВАЗ продлил скидки на Chevrolet Niva в июне

Обновлено в 04:09
Происшествия

Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик

В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 13:20
Армия и оружие

ВСУ обстреляли автобус с рабочими Донецкой фильтровальной станции

Обновлено в 06:35
Футбол

Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Авто

Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Обновлено в 13:15
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Общество

Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей

Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44
Общество

В «китовую тюрьму» в Приморье начали водить детей на экскурсии

Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом

Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Футбол

Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси»

Бывший главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия вошел в число кандидатов на пост наставника лондонского «Челси».
Обновлено в 09:00
Культура

BadComedian прокомментировал миллионный иск от Kinodanz

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) может закрыть свой канал из-за иска в 1 миллион рублей, который против него подала компания Kinodanz.
Обновлено в 13:28
Политика

Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу

Экс-президент Украины Леонид Кучма, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский в понедельник назначил представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, прокомментировал свое назначение, заявив, что будет работать на благо своей страны.
Обновлено в 10:44
Футбол

10 футболистов покинули «Енисей»

«Енисей» объявил о прекращении сотрудничества с 10 футболистами.
Обновлено в 11:15
Политика

Матвиенко: На Украине заложили основу для геноцида русского языка

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который закрепляет обязательное использование украинского языка в публичной сфере, в том числе в системе образования, в СМИ, в области культуры, является основой для геноцида русского языка, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 14:11
Культура

Картину Петрова-Водкина продали почти за 12 млн долларов

Обновлено в 10:06
Здоровье

Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует

По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Общество

Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию

Обновлено в 03:42
Теннис

Анисимова сыграет с Халеп в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Обновлено в 13:30
Здоровье

Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам

Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Транспорт

Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня

Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
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Британская королева
Правящая королева Великобритании из Виндзорской династии. Взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца, короля Георга VI. Является рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле.
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